Turisty i místní svezou v létě na pravém břehu Lipna dotované cyklobusy.

Lipno nad Vltavou - Celkem šedesát lipenských obcí, restauratérů, hoteliérů, spolků i neziskových organizací se domluvilo na finanční podpoře prázdninového provozu autobusů, které budou čtyřikrát denně jezdit z Rožmberka do Nové Pece a jednou až nahoru na Jelení vrchy.

Jak řekl manažer letních cyklobusů Jiří Mánek, milovníci kol se díky cyklobusům budou moci nechat vyvézt na zajímavá místa, kam se šlape obtížně. "Do kopců, na nejvyšší vrcholy se můžete i s kolem nechat vyvézt autobusem a pak dolů na kole pohodlně sjet až tam, kam vám bude libo. Ráno autobusem na Jelení Vrchy nebo na Svatý Tomáš a dolů na kole desítky krásných kilometrů."



Cyklobusem se svezou zdarma ti, kteří si pořídí slevovou kartičku Lipnocard, která v základní ceně přijde na 149 korun, pro místní občany pak na 50 korun. Turistům umožní tato kartička deset bezplatných jízd cyklobusem a další se slevou 20 %. Místní budou jezdit celé léto zdarma. Do celkového rozpočtu 740 tisíc korun přispěl také Jihočeský kraj částkou sto tisíc, celkem devět lipenských obcí přispělo v rozmezí od 15 do 50 tisíc korun.