Tisková zpráva k průběhu jednání zastupitelstva ve středu 6. září

Strakonice - První jednání zastupitelů po prázdninové odmlce ve středu 6. září mělo opět skandální atmosféru. Vrcholem pak byl odchod šesti opozičních zastupitelů z jednání na protest řízení zastupitelstva starostou Břetislavem Hrdličkou (hnutí Strakonická Veřejnost).

Jednání zastupitelstva opustilo ve středu šest jeho členů.Foto: Deník / Alena Šrámková

Pět ze šesti těchto zastupitelé (Pavel Vondrys, Luděk Joza, Pavel Pavel, Ivana Říhová, Radek Sosna) poskytlo Strakonickému deníku tiskovou zprávu.



Tisková zpráva zastupitelů (Mgr. M. Hlava, Ing. L. Joza, Ing. P. Pavel, PhDr. I. Říhová, Mgr. R. Sosna, Mgr. Ing. P. Vondrys) k jednání zastupitelstva města Strakonice dne 6.9.2017



Další skandální průběh jednání zastupitelstva města – starosta Hrdlička znemožňuje opozičním zastupitelům vykonávat řádně jejich mandát zastupitele.

Na minulém jednání, které se konalo v červnu, se strakonický starosta Břetislav Hrdlička choval jako hulvát. Při tomto jednání nebyla z jeho strany nouze o nadávky, urážky dalších zastupitelů a vyhrožování hraničící se snahou o zastrašování.

Ve středu 6. září nasadil starosta Hrdlička ještě "vyšší laťku“. Jednání členů samosprávy totiž řídil protiprávním způsobem. Zastupitele z řad opozice téměř nenechal promluvit, neboť po udělení slova jim toto slovo vypnutím mikrofonu okamžitě odebral. Vše svědčí o tom, že se bál nepříjemných otázek, které by on a jeho kolegové, vzhledem k bodům, jež byly na programu, museli zodpovídat (viz příloha níže). Na protest proti takovému způsobu řízení, opustilo 6 členů zastupitelstva v jeho průběhu jednání. "K základním prvkům demokracie patří diskuze a právo opozice ptát se. Tato základní pravidla starosta Hrdlička svým chováním zcela popřel," uvedl zastupitel Pavel Vondrys (JIH 12).



V následujícím textu uvádíme závažné body z jednání zastupitelstva, u nichž se vedení města zřejmě obávalo nepříjemných otázek. Zároveň předkládáme ověřitelná fakta a naše argumenty v pohledu na danou problematiku.

1) informace o obchodních společnostech s majetkovou účastí města: Teplárna Strakonice, a. s. (Teplárna), DUDÁK, měšťanský pivovar Strakonice, a. s. (Pivovar), Strakonická televize s. r. o.)

Teplárna: Hospodaření za poslední dva roky je v alarmujícím stavu. Pokles obratu dosáhl 80 milionů korun (28 %). Nesmyslné utlumení výroby elektrické energie o 58 % v důsledku neschopnosti vyrobenou energii zobchodovat. Z toho plynoucí problém s neplnění smluvního odběru paliva (uhlí). To se v dalších letech opět promítne ve zvýšených nákladech na výrobu tepla – spirálově dojde ke zhoršení výsledků hospodaření.

Účetní závěrka za rok 2016 je účelově číselně zmanipulovaná (záměrně zkreslená). To vše při masivním propouštění zaměstnanců, kdy úspora na mzdách – snížení nákladů činí minimálně 10 – 15 mil. Kč ročně. Současně dochází k rychlému úbytku peněz, které měla Teplárna v roce 2014 na svém účtu(cca 85 mil. Kč) . Teplárna prudce směřuje k platební neschopnosti. Z toho plyne naše obava, že současné vedení města přijde brzy s návrhem na odprodej teplárny!!! S tím úzce souvisí problematika dlouhodobého neobsazení postu generálního ředitele a ekonomického ředitele. Tato významná událost, k níž došlo po účetní závěrce, měla být zaznamenána v poskytnutých informacích.

Pivovar: Alarmující je pokles výstavu za poslední dva roky o téměř 5 000 hl. (více než o desetinu). Je patrná absence provádění běžných oprav a plánování investic pro budoucí konkurenceschopnost na pivním trhu. To vše pouze za účelem dosažení momentálně zanedbatelného kladného hospodářského výsledku. Nesmyslná je úprava odpisů hmotného majetku atd. Špatná finanční situace je řešena v tichosti přijatým již druhým provozním úvěrem ve výši 10 mil Kč. To svědčí o tom, že pivovar nemá dostatek vlastních finančních zdrojů.

Strakonická televize: Vysoké provozní náklady společnosti nekorespondují s úsporami, které koncem roku 2014 avizoval František Christelbauer, ředitel MěKS a jednatel STTV. Ten veřejně prohlásil, že na zajištění vysílání bude stačit 500 tis. Kč ročně. Skutečnost za rok 2016 je 1, 237 milionu. Kč. Zaznamenali jsme řadu číselných chyb v předložených podkladech. Podklady celkově špatně zpracované.

Za teplárnu zodpovídá předseda představenstva B. Hrdlička, za pivovar předseda představenstva R. Oberfalcer a za televizi jednatel F. Christelbauer. Ani v jednom případě neplní řádně svou funkci. Jsou si vůbec vědomi své odpovědnosti?

2) Majetkové záležitosti - uvádíme tři nejvíce alarmující případy:

Bod 15. Pro město naprosto nevýhodná a nesmyslná směna pozemků ve prospěch starosty Hrdličky, který tuto směnu inicioval. Směna je navržena tak, aby byla výhodná jen pro starostu Hrdličku. Vydělá na pozemcích, které získá město, i na pozemcích, které získá od města. Pozemky, které získá město, totiž způsobí násobné zhodnocení přiléhajících pozemků (vznik parcel v jeho spoluvlastnictví). Pozemek, který získá výměnou, se nachází na strategickém místě u Písecké, takže ho následně velmi výhodně zpeněží. Vnímáme to jako úmyslné poškození majetku města, kde je možná rovina trestní odpovědnosti.

Bod 23. Účelový prodej pozemků pod řadové garáže v Mírové ulici spřátelené osobě, která už tyto pozemky jednou chtěla získat. V té době na veřejném zasedání starosta občanům slíbil, že tato dopravně problematická lokalita již nebude dále zastavována garážemi ani benzinovou pumpou. Prodej je navíc navrhován osobě s nižší cenovou nabídkou, než podala vítězná společnost SBD.

Bod 34. Podmínky vyhlášeného záměru na prodej pozemků v průmyslové zóně Hajská jsou zcela nepřipravené. Příliš obecné v obsahu využití, termínech realizace, závazků a odpovědnosti developera a na to navazujících sankcí. V této podobě je vyhlášený záměr naprosto neprůhledný v souvislosti s tím, s jak obrovským majetkem (v jakém finančním objemu) se nakládá. Chybí jakékoliv ekonomické informace a podrobnější časový harmonogram.

3) Rozpočtová opatření. Jsme přesvědčeni, že jde o zbytečné plýtvání městskými penězi.

RO č. 85 – Zbytečné je vyhlášení nové architektonické soutěže za 630 000 Kč na novou urbanistickou soutěž západní části Velkého náměstí. Stačilo by dopracovat za tyto peníze již hotovou dokumentaci, případně ji aktualizovat v souladu se současnými legislativními pravidly i představavami současného vedení radnice. Architektonická soutěž jen vše prodraží a celkové dokončení rekonstrukce náměstí pouze oddálí.

Ro č. 89. Přádelna – jde o vyvedení 3,5 milionu Kč z rozpočtu města formou peněžitého příplatku mimo základní kapitál do TC Přádelna s. r. o. O využití těchto peněz tak již nebudou rozhodovat orgány města, ale pouze jednatelé společnosti (Hrdlička, Oberfalcer). Jde o další neprůhledné využívání městských peněz, aniž je jasná budoucí koncepce celého komplexu a ekonomická rozvaha využitelnosti a smysluplnosti celého projektu Přádelny.