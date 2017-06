Tipy, kam vyrazit ve středu na Strakonicku za kulturou

Strakonicko - V okresním archivu ve Strakonicích je k vidění výstava originálů středověkých listin.

Výstava Jana Zákosteleckého potrvá v Maltézském sále strakonického hradu do 28. června.Foto: Deník / Alena Šrámková

STRAKONICE

Foyer MěDK

STRAKONICE OČIMA DĚTÍ – výstava výtvarných prací dětí z mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, potrvá do 28. června.

Státní okresní archiv

VÝSTAVA ORIGINÁLŮ STŘEDOVĚKÝCH LISTIN a dalších dokumentů mapujících 650 let historie města – potrvá do konce září.

Maltézský sál

PĚT OSOBNÍCH SBĚRŮ & PADESÁT SEZÓN – výstava Jana Zákosteleckého prezentuje pět samostatných tvůrčích oblastí z nichž každou uspořádal a servíruje veřejnosti kurátor z řad nejbližších přátel autora, potrvá do 28. června.

RC Beruška

ŠACHY PRO DĚTI – pro začátečníky a mírně pokročilé, od 17 hodin.

Zámecký sálek ZUŠ

ABSOLVENTSKÝ KONCERT –

od 17.15 hodin.

Kino

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – milostné drama ČR, promítání pro seniory

a handicapované, od 9.30 hodin.

ŠPUNTI NA VODĚ – rodinná komedie ČR, od 17.30 hodin.

SMRTIHLAV – akční biografický historický válečný film Francie, od 20 hodin.



BLATNÁ

Galerie v íčku

BLATNÁ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH – zvětšené historické pohlednice ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do konce srpna.

Městské muzeum

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA – výstava obřího leporela vychází ze stejnojmenné knihy výtvarnice a spisovatelky Lucie Seifertové, potrvá do konce srpna.

SOŠ Blatná

PTÁCI A SKLO – nebezpečí nárazů ptáků do skleněných ploch apod., od 14 hodin.

Kino

MUMIE – akční, fantasy, ho-ror USA, od 19 hodin.



VODŇANY

DNES

Městské muzeum

VRÁTIT OBĚTEM JEJICH TVÁŘ… – zmizelý svět vodňanských židů, 75 let od transportů do Terezína (1942 – 2017), výstava potrvá do 18. června.

Městská galerie

ČERNOBÍLÝ SVĚT – BAREVNÉ SNY – Bohuslava Maříková, Miroslav Myška, Dana Vitásková – fotografie, výstava potrvá do 6. července.

Centrum sociální pomoci

BESÍDKA DĚTÍ Z MŠ SLUNÍČKO – společenská místnost od 9.30 hodin.

Koupaliště Škorna

REVITALIZACE ŠKORNY –

veřejné projednání revitalizace území areálu Škorna, od 16 hodin.

Zahrada DDM

VERNISÁŽ V ZAHRADĚ – jednodenní výstava děl výtvarných kroužků s koncertem hudebních kroužků, od 17 hodin.

Kino

SMRTIHLAV – film VB a Francie, od 19.30 hodin.



VOLYNĚ

Galerie Na shledanou

JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

Muzeum

PŘÁTELŮM BZUKOTU VČEL – ke 110. výročí založení Včelařského spolku pro Pošumaví se sídlem ve Volyni,

výstava potrvá do 30. září.

ALOIS BOHÁČ – VODNÍCI A ŽÁBY – výběr z fantaskní tvorby Aloise Boháče, oleje, kresby, studie, výstava potrvá do 3. září.

Kino

ČESKÉ DĚJINY aneb Jak to bylo „doopravdy“ – Divadlo školou povinné VOŠ a SOŠ Březnice, od 19.30 hodin.