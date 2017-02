Téměř polovina obchodníků v kraji může mít od zítřka potíže

Jižní Čechy – Pokuty či dokonce zavření provozovny riskují živnostníci, kteří se nestihnou zaevidovat do systému EET a přesto budou dál provozovat své obchody.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Podle údajů Finančního úřadu pro Jihočeský kraj se druhá vlna elektronické evidence tržeb, která startuje už ve středu, týká v našem regionu devatenácti tisíc subjektů.

Zdaleka ne všichni jsou ovšem den před spuštěním připraveni. „Autentizační údaje si dosud stihlo vyzvednout jen něco málo přes polovinu živnostníků," počítá vedoucí oddělení evidence tržeb Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Hana Horáčková.

„Naše odhady ale nemusí být přesné. Část obchodníků provozuje třeba minoritní činnost nebo mohli například zvolit model plateb přes bankovní účty a do systému etržby se přihlašovat nemusí," vysvětluje možnou odchylku od předpokladů.

Požádat o autentizační údaje je podle mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jany Králové možné elektronicky, a to prostřednictvím daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, anebo osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu.

Jednotlivé úřady v kraji dokonce rozšířily úřední hodiny, aby vyhověly všem, kdo své povinnosti nechali na poslední chvíli. „Zájem ale není nijak mimořádný, lidé spíš využívají běžné úřední hodiny, ani tak se ale netvoří fronty," shrnuje vedoucí oddělení evidence tržeb Hana Horáčková situaci. Podle ní je ale znát, že více než třetina živnostníků volí pro vyřízení agendy pro leckoho jednodušší elektronickou cestu a osobně na úřad vůbec nechodí.

Práci na internetu se ale nakonec nevyhne nikdo. Autentizační údaje jsou jen jedním z kroků, které by měli obchodníci nejpozději dnes zvládnout. Jde prakticky o heslo, které slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde si po přihlášení podnikatel zaeviduje své provozovny a vygeneruje digitální certifikát. Teprve potom může přijmout první evidovanou tržbu.

Ani tyto úkony nejsou podle Hany Horáčkové složité. „Kdo umí základy práce s internetem, určitě to zvládne. Důležité je akorát neztratit heslo. Pokud si někdo není jistý, na stránkách www.etrzby.cz najde jednoduchý návod, poradit si lidé mohou nechat i na telefonní infolince, kde volajícího navádíme krok za krokem," doporučuje těm, kdo si nejsou jisti.

Každopádně je nutné si pospíšit. Pokud se na podnikatele povinnost elektronicky evidovat tržby vztahuje a nestihnou si do 1. března vyřídit vše potřebné, měli by do té doby, než dají vše do pořádku, zavřít. obchodovat bez EET se nemusí vyplatit. „Máme instrukce začít hned s kontrolami," upozorňuje Hana Horáčková.

„Ze začátku zřejmě nebudou padat vysoké pokuty, pokud ale někdo bude své povinnosti déle ignorovat, hrozí mu až uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti," poukazuje vedoucí oddělení evidence tržeb na možné sankce. Postih podobně jako v první vlně zavádění EET riskují i ti, kdo by nevystavovali účtenky či neposílali údaje finanční správě.

Kompletní informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. Velmi užitečný souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete na: http://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu. Případné konkrétní otázky jsou navíc zodpovídány na infolince Finanční správy tel. číslo 0225 092 392.