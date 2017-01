Tatra je pro hasiče srdeční záležitost

Strakonice - Nová čtyřkolová Tatra za 6 770 313 korun bude jezdit k ostrým výjezdům až v průběhu března. Do té doby se s ní všichni musí dokonale naučit.

Čtyřkolová Tatra slouží na strakonické stanici od listopadu loňského roku. Zatím se však k ostrému výjezdu nedostala. Nejdříve se s ní musí všichni dokonale naučit. Foto: Deník/Michaela HolmanováFoto: Deník/Michaela Holmanová

Od listopadu loňského roku slouží na strakonické hasičské základně nové vozidlo, je jím cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240-S2T. Pro laiky to znamená, že tato čtyřkolka je vhodná do terénu a najednou veze vodu, pěnu i všechno ostatní potřebné vybavení. „Tatra má nahradit první výjezd, je v takzvaném technickém provedení, takže pokrývá vše, od dopravních nehod, přes všechny požáry, až po zásahy na chemické látky. První výjezd s sebou veze kompletní vybavení na všechny zásahy," vysvětluje velitel strakonických hasičů Petr Šanda.

Do ostrého zásahu zatím nová Tatra nevyjela. Všichni, kdo s ní budou jezdit, se s ní nejdříve musí dokonale seznámit a naučit se ovládat všechny funkce. „Řidiči zatím jezdí jen po silnici a učí se auto ovládat. Nezvyklá je pro řidiče hlavně automatická převodovka. Také je to kratší vozidlo na terénním podvozku, takže na silnici se chová jinak," říká strojní technik Jan Opava. „Doposud jsme měli nízkou Scanii v silničním provedení, pouze s pohonem zadní nápravy, takže se chovala jako osobák na silnici. Toto je terénní, takže se to více houpe, stabilita a těžiště jsou jinde a hlavně veškeré ovládání je jiné, což si všichni musí dostat pod kůži, aby s ní byli schopni zasahovat kdykoli," doplňuje Petr Šanda.

Pokud vše dobře půjde, čtyřkolka se podívá k prvnímu ostrému zásahu v březnu.

Jedním z těch, kteří se s Tatrou již projeli, byl i strojník Vlastimil Beneš, který si vozidlo pochvaluje: „Jezdí se mi s ním dobře. Myslím, že je to vozidlo dělané pro nás, jak po stránce řidiče, tak zásahu. Má dost silný motor a dobrou převodovku. Nám vyhovuje." S Tatrou si už vyzkoušel i jízdu v terénu a tak může porovnat vlastnosti nového auta s těmi staršími: „Dříve jsme měli auto, které bylo dobré na silnici, ale v terénu daleko nedojelo. S tímhle se nemusíme bát. Tatry i trochu známe, tak víme, co to umí, a víme, s čím můžeme počítat a s čím ne," říká s úsměvem Vlastimil Beneš.

Pro hasiče je však důležité, že je to Tatra. „Tatra je pro všechny hasiče srdeční záležitost," říká hrdě Petr Šanda.

Nové vozidlo dodala firma THT Polička, podvozek je z Tatry 815.