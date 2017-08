Taktika nám vyšla, pochvaloval si kouč Junioru

Strakonice – Oddychl si! Trenér fotbalistů Junioru Strakonice Luděk Cimrhanzl neskrýval před premiérou v I. A třídě nervozitu, zvlášť po nevydařené letní přípravě svého týmu.

Trenér Luděk Cimrhanzl byl po premiéře Junioru v I. A třídě spokojený.Foto: Deník / Miloš Vrátný

Ale v mužstvu měl kanonýra Jana Zušťáka. Navrátilce, který prokázal svůj střelecký instinkt a hattrickem zařídil v neděli 20. srpna výhru týmu od Otavy doma nad Lokomotivou České Budějovice 3:1. „Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Byli jsme ve velkém očekávání, nevěděli jsme, s čím soupeř přijede, jakou bude mít soutěž úroveň,“ konstatoval po utkání kouč.



O to víc mu spadl kámen ze srdce, protože v základní sestavě nastoupili i hráči, kteří v létě tolik netrénovali. Tři body ale zůstali na Křemelce. „Myslím, že nám vyšla taktika. Měli jsme vysunutý hrot Honzu Zušťáka, který se uvedl třemi góly. Takže jsme utkání po celou dobu kontrolovali,“ těšilo trenéra. Rozdílový hráč, jak Zušťáka před sezonou označil, byl opravdu rozdílový.



Soupeř nebyl podle Luďka Cimrhanzla špatný, měl mladé dynamické hráče, nedostal se však do žádných větších šancí. Kromě standardní situace v závěru, kdy brankář Vít Reiser neviděl přes zeď a inkasoval. „Jsem rád za takový start, že jsme mohli prostřídat a atmosféru mohli nasát i mladší hráči,“ uzavřel kormidelník.



V příštím kole jede Junior v sobotu 26. srpna na hřiště Velešína, který v úvodním kole vyhrál přestřelku ve Větřní v poměru 4:3.