Svoje ocenění jsem ovlivnit nedokázal

Strakonice – Nikdy během svého života nechtěl veřejně vystupovat před lidmi a být tím, že by někoho školil. Měl skromnější přání – stačilo by mu být „pouze" hlasem poradním. Stal se ale pravý opak a Pavel Kouba se právě za práci s lidmi dočkal významného ocenění.

Pavel Kouba. Foto: Jan Škrle

Nyní již bývalý sekretář Okresního sdružení České unie sportu (ČUS) si z vyhlášení Sportovců strakonického okresu za loňský rok si mimo jiné odnesl i ocenění za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy. „Nejsem na chválení zvyklý,“ říká.

Známe se 25 let, takže nám snad čtenáři strakonického deníku prominou. Přijmi tedy i mou gratulaci a na začátku se zeptám obligátně: Jak se cítíš a co tomuto ocenění říkáš?

Byl jsem překvapen. Ale znáš mě, nejsem na chválení zvyklý a jak jsem říkal i na pódiu, radši bych poděkoval i za sebe všem dobrovolným funkcionářům tělovýchovných jednot a sportovních klubů i všem trenérům, kteří se starají o přípravu sportovců. V osmdesátých letech jsem měl v OV ČSTV tato ocenění pod palcem já, a když jsem zjistil, že se něco chystá na mě, v systému jsem všechno zrušil (smích.

Od kdy jsi spojován pracovně s Českou Unií sportu?

S ČUSem od roku 2013, kdy došlo k transformaci z ČSTV, kde jsem byl na pozici sekretáře od roku 1990. Když ještě budeme řešit delší historii, tak od roku 1978, kdy jsem začal pracovat na pozici metodika.

Vysvětli našim čtenářům, co obnášela tenkrát pozice metodika. V dnešní době by se to asi dalo nazvat školitel, školil jsem trenéry, cvičitele, ale i rozhodčí.

Vím, že ti nedělá dobře mluvit před lidmi a už vůbec někoho školit a vidíš vydrželo ti to i tak, téměř 40 let. Co tě na té práci bavilo?

Bavilo mě pracovat s lidmi, kteří to co dělají, tak pro své přesvědčení, ne pro sebe. Byl jsem jim rád poradním hlasem.

Pracoval jsi v tělovýchově téměř 40 let. Co by si sportu popřál do dalších let?

Aby centrálně rozdělované peníze z ministerstva školství došly až do těch nejmenších tělovýchovných jednot. Bez nich se o podpoře sportu mluvit nedá.

Alena Šrámková