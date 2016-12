Svoboda je čistá. Teď odpočívá

Holašovice, Vodňany 20. prosince - Dvorku v ateliéru restaurátora Richarda Rudovského v čarokrásných Holašovicích dominuje asi tunu těžká dáma, která v sobotu 22. října opustila svoje místo na vrcholu kašny vodňanského náměstí.

Socha Svobody nebo také Republiky. Přežila na jejím vrcholu 87 let a pak následně něco kolem třiceti kilometrů na káře obložená matracemi. „Byla to tedy opravdu namáhavá cesta. Ale tuhle hrdou paní jsme dopravili do mého ateliéru bez úhony," vzpomíná restaurátor Richard Rudovský.

Na soše už provedl první úpravy. Došlo na vyčištění jejího povrchu od nečistot, které se na ní za celá desetiletí uchytily – popílek, působení kyselých dešťů. „Také jsem objevil částečná poškození, které z dálky na soše nebyla vidět. Teď socha odpočívá a budu na ní dělat podle počasí," dodal Richard Rudovský. Masivní dáma, byť působí křehce, se do ateliéru prostě nevejde. A tak je, i když chráněná plachtou, dominantou dvorku ateliéru Richarda Rudovského.

Práce se ale také týkají čtyř reliéfů, které na kašně symbolizovaly město Vodňany – průmysl, rybářství, zemědělství či rybníkářství. „Na těchto symbolech je vidět poškození, které má na svědomí armatura uvnitř. Po obvodu je odštípnutý beton," ukazuje Richard Rudovský.

Na těchto fragmentech může pracovat bez ohledu na počasí. Až budou opraveny, vzniknou odlitky, které budou na kašnu osazeny. Originály zůstanou uloženy ve vodňanském muzeu.

Socha Svobody byla vytvořena v roce 1928 jako připomínka 10 let samostatnosti. Osazena byla r. 1929.