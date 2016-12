Světlo přátelství z Betléma opět přijede do jižních Čech

Jižní Čechy - Betlémské světlo si už po osmadvacáté odnesou obyvatelé Jihočeského kraje do svých domovů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Slavnostní předání „Světla přátelství" je připraveno na středu 21. prosince v 15.00 v katedrálním kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Se souborem adventních písní vystoupí dětský pěvecký sbor Jitřenka pod vedením sbormistryně Elvíry Gadžijeva. Lampičky a svíčky si vezměte s sebou.

Přímý přenos z události uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice na jihočeské frekvenci 106,4 MHz, 103,9 MHz pro Táborsko a 88,2 MHz pro Slavonicko a Dačicko. Slavností bude provázet diváky i posluchače redaktor Filip Černý.

Až do Štědrého dne si potom každý může Světlo z Betléma, které si lidé po celém světě předávají jako důkaz dobré vůle, odnést z katedrálního kostela sv. Mikuláše a z recepce Českého rozhlasu České Budějovice v ulici U Tří lvů 1. Do jižních Čech Betlémské světlo doputuje ze slavnostního předání v ORF v Linci. Plamen, symbolicky zažehnutý v Betlémě na místě narození Ježíše Krista, přivezou zástupci Českého rozhlasu České Budějovice z veřejnoprávního rozhlasu v hornorakouském Linci.

Historie

Myšlenka Betlémského světla vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Plamínek, zažehnutý v místě narození Ježíše Krista v Betlémě, nazvaný Světlo přátelství, putuje z Izraele letecky ve speciálním bezpečnostním obalu do Lince, odkud se předává do dalších zemí světa. Každoročně Světlo přátelství slavnostně přebírá Český rozhlas České Budějovice a přiváží jej do České republiky. Betlémské světlo se na Štědrý den rozhoří v téměř 30 evropských zemích. Je ohromující, jak člověk 21. století, který je schopen domluvit se v téže minutě s opačnou stranou zeměkoule, opatruje symbolický plamínek, hřeje jej v dlani a strachuje se, aby cestou nezhasl a nepřetrhl tak řetěz vzájemného lidského pochopení.