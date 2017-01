Svědci: Strážníci do nás najeli

Strakonice - Ke střetu služebního vozidla městské policie Škoda Yeti s mužem (20) došlo 22. ledna ve dvě hodiny v noci v úseku mezi křižovatkou ulic Husova, Katovická a Husova, Mírova. Svědci, kteří byli na místě, tvrdí, že vozidlo MP do nich najelo schválně.

Svěděk nehody Jakub Zach ukazuje na místo, kde se nehoda stala.Foto: Deník/Petr Škotko

„Šli jsme z plesu a měli jsme namířeno ještě do Inferna. Za námi jelo auto městské policie. Když bylo těsně za námi, přejelo do protisměru a těsně před naším kamarádem přidalo plyn. Slyšeli jsme náraz těla na kapotu a pak na zem. Jako z nějakého filmu. Byli jsme v šoku. Všichni si myslíme, že to bylo schválně,“ říká jeden ze svědků Jakub Zach. Jeho slova potvrdil i další svědek Roman Š. „Auto nás sledovalo a pak přidalo. Vůbec nevíme proč. Když pak už bylo po nehodě, strážníci ani nezavolali záchranku. Museli jsme to udělat sami,“ pokračoval svědek.

Otec zraněného mladíka, malíř Jiří Máška, je stále v šoku. „Stáli tam, ruce za opaskem, jinak nic. Jen tak stáli. A já mám kluka v nemocnici a nevím, jak na tom bude. Jsou to zločinci,“ řekl na adresu obou strážníků.

Už v pondělí jsme kontaktovali velitele strážníků MP Milana Michálka. „Nebudu se k události vyjadřovat. Nehodu šetří Policie ČR,“ uvedl.

Policejní mluvčí Jaromíra Nováková uvedla, že příčina a okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování. „Z tohoto důvodu zatím žádné další podrobnosti zmíněné nehody sdělovat nebudeme,“ doplnila.

Oba strážníci MP jsou do doby dořešení celé události postaveni mimo přímý výkon služby.