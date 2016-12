Svátky v safari

Strakonice - Už devátou sezonu „kroutí" svoji službu v hradním safari ošetřovatel zvířat František Lebeda.

Ale jaké bývají v péči o zvířecí kamarády Vánoce? „jako každé jiné dny. Snad jen, že jim trochu víc přilepším na porcích. Třeba dostanou víc mrkve, granulí nebo sena," říká uprostřed houfu malých koz. Ty ho doslova zbožňují k zbláznění. Stačí, aby si sedl ke stromu a lehce mlaskl. Rázem je kolem něj živo. „Chodím sem k nim nejméně dvakrát denně. Zvířatům je jedno, jaký je den. Není možné jim nasypat jednou a přijít až druhý den," dodává.

Kdyby mohl mít někdy vánoční nebo novoroční přání, přál by si dvě věci. „Tou první je, aby pejskaři konečně pochopili, že v safari žádný pes nemá co dělat. A tím druhým, aby návštěvnici zvířatům nic nenosili a spokojili se s tím, co si zde mohou z automatu zakoupit," dodává František Lebeda.

Bohužel, ale obojí prý patří do oblasti vánočních pohádek…