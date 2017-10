Studenti reprezentovali Česko v projektu Formule 1. ve školách v Malaisii

Strakonice - Se svým projektem o sobě dali vědět! Pavel Lojda, Miroslav Kotrč a Vivijana Pavlíková!

Tři studenti a pedagog Milan Samec z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 úspěšně reprezentovali Českou republiku na Mistrovství světa ve školním projektu Formule 1. Ve školách. Ten se odehrál od 23. do 30. září v malajském Kuala Lumpuru.

„Moci být přítomen světové soutěže je úžasný zážitek. Získali jsme tam spousty nových poznatků a také přátel, například studentů z Číny. To co jsme mohli vidět tam, rozhodně u nás na škole neuvidíme“ říká s nadšením Miroslav Kotrč.

Studenti tak měli možnost srovnávat technickou úroveň a možnosti zázemí ve světovém měřítku. Setkali se řadou zajímavých osobností, ale přesto pro ně největším adrenalinem byla možnost vidět trénovat tým Mercedesu. „Dostali jsme se na mezinárodní okruh Sepang International Circuit, kde se letos jela velká cena Formule 1. v Malaisii. Byli jsme se podívat i v pit stopech, kde právě trénoval tým Mercedesu. Závody jsme neviděli, protože jsme na to neměli peníze,“ říká student Pavel Lojda.

Po vítězství v této soutěži v národním finále studenti získali právo reprezentovat Česko na celosvětové soutěži v Malaisii. Jednotlivé týmy byly postaveny z nejlepších studentů z padesáti jedna zemí světa. Strakoničtí předvedli projekt modelu autíčka Formule 1. od modelování na počítači, programování, výroby, úpravy týkající se designu a následně i obchodu, který s tím souvisí.

„Je to týmová práce napříč všemi ročníky naší školy. Tato mimo výuková aktivita studentům přináší mnohé. Naučí se pracovat s modelářským programem Inventor, na CNC stroji pomocí programu Surfcan modelovali auto. Vedu tento kroužek devět let a také devátým rokem se zapojujeme do projektu Formule 1. na školách. Třikrát jsme již zvítězili v národním kole, bohužel v loňském roce jsme se nemohli zúčastnit finále v Texasu, protože jsme nesehnali finanční prostředky,“ říká učitel programování CNC strojů Milan Samec.

„Jsme na studenty hrdí. Dokazují svými znalostmi konkurencischopnost. Naše škola se tak umí zviditelnit na celonárodním poli,“ řekl zástupce ředitele školy Tomáš Dunovský.

Celý svůj projekt prezentovali v angličtině. Studentský tým pracuje v obsazení manažer, konstruktér a designer Miroslav Kotrč, druhým je konstruktér a výrobní technik Pavel Lojda a do třetice studentka Vivijana Pavlíková, která zajišťuje celou grafiku projektu, propagační materiály a tiskoviny.

„Smyslem akce je o podpora technického vzdělávání. Nad soutěží má záštitu bývalý šéf Formule 1.Bernie Ecclestone. Studenty to láká. Jsou zde totiž přítomni i šéfové velkých stájí, kteří si hledají mezi nimi budoucí špičkové odborníky do svých týmů,“ dodává Milan Samec.

Celý projekt je pořádán pod záštitou firmy 3E Praha Engineering, která drží licenci pro Českou republiku. Škola umožňuje studentům využívat prostory, stroje, programy. Ačkoli město Strakonice tuto školní aktivitu vítá a částečně finančně podporuje, z velké části si k zainvestování projektu musí studenti peníze sehnat sami.