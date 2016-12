Strakoničtí za teplo zaplatí méně než letos

Strakonice - V roce 2017 ušetří nejen lidé v bytech, ale i odběratelé v dalších stavbách.

Teplárna.Foto: Deník/Petr Škotko

Cena tepla ve Strakonicích se pro příští rok opět sníží.

Informoval o tom generální ředitel strakonické teplárny Radek Motl. „Ceny tepla pro obyvatele a podnikatelské subjekty budou v roce 2017 zase o kousek nižší. Přicházíme tedy s pozitivní zprávou, se kterou se vlastně tak trochu počítalo," poznamenal.

Pro obyvatele, kteří platí za teplo například v bytech, bude jednotková cena za jeden GJ tepla o 10 korun nižší, tedy 619 korun včetně DPH. Pro rodinné domky nebo stavby, které mají vlastní takzvanou domovní předávací stanici, je cena za jeden GJ 568,90 korun. Adekvátně k této jednosložkové sazbě ceníku jsou sníženy ceny ve dvousložkových sazbách.

Pro rok 2017 je cena sekundárního tepla od strakonické teplárny 538,30 koruny za gigajoul (GJ) a cena sekundárního tepla pro rodinné domky 494,70 koruny za GJ. To je o necelá dvě procenta méně než v letošním roce. O podrobnosti jsme požádali generálního ředitele strakonické teplárny Radka Motla.

Je strakonická teplárna zlevňováním výjimkou v ČR?

Nemám přesnou informaci o cenách jinde, ale dá se odhadovat, že většina výrobců bude zdražovat. Cenu za teplo musí každý podnik obhájit před Energetickým regulačním úřadem, který dohlíží v zásadě na to, aby si výrobce lidově řečeno nemastil kapsu na úkor občanů, pro které je monopolním dodavatelem.

Jak to tedy ve strakonické teplárně je?

Rozhodli jsme se využít možnosti zlepšit provoz, snížit náklady a omezit výdaje, které nejsou nezbytné pro výrobu, což je v plném souladu s platnými zákony. Tím dokážeme postupně snižovat ceny pro všechny odběratele a zároveň vykazovat pozitivní hospodářský výsledek. Pro město je taková situace maximálně výhodná, protože naši zákazníci jsou také jako občané města v přeneseném smyslu akcionáři. Takže peníze, které v akciové společnosti vyděláme, můžeme celkem transparentně prostřednictvím výplaty dividend občanům vrátit do městského rozpočtu. A že to jde, jsme dokázali v minulém roce a tento rok by to nemělo být jinak.

A jak vidíte budoucnost?

Chceme se současným týmem realizovat další technické změny, které povedou ke snížení tepelných ztrát v parovodech a výrobním bloku. Při pečlivém hospodaření a skvělé odborné zdatnosti našich inženýrů a techniků se dá realizovat spousta vychytávek.