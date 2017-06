Strakoničtí protiletadlovci sestřelovali nad Baltem vzdušné cíle

Ustka (Polsko) - Vojáci 251. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic absolvovali v Polsku bojové střelby z protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB. Dvanácti raketami postupně zničili všechny cíle, jež byly nad Baltským mořem odpáleny z polských bombardovacích letounů Su-22.

Polygon Ustka, pátek 2. června, devět hodin. Řídící střeleb plukovník Ján Sedliačik vyhlašuje dvě hodiny před zahájením střeleb signál G-120. Na tento povel nabijí vojáci rakety na odpalovací zařízení. Zaujmou bojovou sestavu a provedou orientaci techniky. Na signál G-60 zapínají vojáci techniku, kontrolují její funkčnost a ověřují, že rakety jsou připraveny k boji. Půl hodiny před střelbami se uzavírá prostor střelnice a prověřuje se spojení na složky Integrovaného záchranného systému.



Do začátku střeleb zbývá poslední čtvrt hodina. Řídící vyhlašuje signál G-15. Prvky komplexu 2K12 KUB přechází do pohotovosti ke střelbě. Vojáci odjišťují rakety. Zapínají také bezpečnostní zařízení, která hlídají, že střelba nebude vedena mimo stanovený sektor. Posledních pět minut signalizuje povel G-5. Technika je připravena k bojové činnosti. Polský letoun Su-22 nesoucí cíl, na který vojáci budou působit, přilétá do prostoru střelnice.

Cíl zničen, spotřeba dvě

Z místa bojového velení RACCOS přichází povel: „Cíl zachytit!“ Operátor řídícího a naváděcího radiolokátoru sleduje letoun Su-22 a čeká na odpálení cíle. „Cíl zachycen,“ hlásí o chvíli později. Pak už jde všechno ráz na ráz. Po obdržení povelu z místa bojového velení hlásí velitel radiolokátoru: „Prvý pal!“ a zmáčkne tlačítko, kterým předá informaci na odpalovací zařízení. Odchází první raketa. Vzápětí zazní: „Druhý pal!“ a druhá raketa je odpálena. Netrvá dlouho a operátor vyhodnocuje střelbu: „Cíl zničen, spotřeba dvě.“ Během dvou letových oken tak vojáci postupně odpálili dvanáct raket 3M9M3E. Všechny cíle zasáhli.



Bojové střelby lze chápat jako pomyslný profesní vrchol. Ačkoliv se vojáci průběžně zdokonalují v zachytávání a fiktivním ničení vzdušných cílů, účast na střelbách představuje nenahraditelnou zkušenost, kterou by optimálně měl projít každý voják. „Bojové střelby nejen prověřily odborné znalosti vojáků, nýbrž i výrazně prohloubily jejich praktické zkušenosti s ovládáním protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB,“ uvedl plukovník Ján Sedliačik, velitel 25. protiletadlového raketového pluku.

Týmová spolupráce

Střelbami vyvrcholilo taktické cvičení BALT 2017, které probíhalo na polském polygonu Ustka od minulého pondělí. Během cvičení se několikrát ukázalo, jak důležitá je spolupráce s ostatními složkami, ať už se jedná o letectvo, námořnictvo či správu vojenského výcvikového prostoru. Na přípravě i průběhu střeleb se velkou měrou podíleli také techničtí odborníci. „Výtečné hodnocení, kterého jsme dosáhli při bojových střelbách, je důkazem odborných kvalit našich vojáků i dobré týmové spolupráce,“ uzavřel plukovník Sedliačik.



kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku