Strakonický voják uspěl v prestižní americké soutěži

Strakonice - Rotmistr Václav Bergman, příslušník strakonického 25. protiletadlového raketového pluku, se začátkem března v americkém státě Nebraska zúčastnil prestižní soutěže o nejlepšího bojovníka (Best Warrior Competition). Za vynikající výsledky v soutěži obdržel vyznamenání od velitele Pozemní sekce Nebraské národní gardy generála Kevina D. Lyonse.

Pobyt ve Spojených státech amerických byl pro rotmistra Bergmana životní zkušeností. „V Americe nás lidé zastavovali na ulici a děkovali nám, že jsme vojáci. Ve srovnání s českou společností to pro nás bylo něco naprosto neuvěřitelného,“ popsal svoje dojmy po návratu do Čech. „Dozvěděli jsme se, jak to funguje jinde – nejen v samotné americké armádě, ale i mezi civilní veřejností. Američané jsou velcí patrioti a armáda je zde ve velké úctě,“ pokračoval ve vyprávění. Na přítomnost českých vojáků reagovali Američané velmi pozitivně. „Zajímali se, odkud jsme, co zde děláme. V restauraci nám lidé kupovali pití jako výraz úcty k nám vojákům. Kdo tohle osobně nezažil, nedokáže si to vůbec představit,“ doplnil Bergman.



Ve střelbě z pistole byl nejlepší



Samotná soutěž trvala tři dny a schopnosti vojáků prověřilo celkem 18 náročných disciplín. Pro rotmistra Bergmana byla nejnáročnější překážková dráha. „Nebraska nemá hory, neustále zde fouká silný vítr. Rychlost větru 30 až 40 kilometrů za hodinu nám tuto disciplínu značně ztížilo. Navíc jsme překážkovou dráhu absolvovali hned po pochodu se zátěží, proto jsme již nebyli úplně nejčerstvější,“ dodal s úsměvem Bergman. Nejlépe si vedl při nočním hvězdicovém pochodu, ve kterém skončil druhý, a při střelbě z pistole M9, kde obsadil dokonce první místo.



Rotmistr Bergman byl jedním ze dvou Čechů, kteří se společně se 17 americkými vojáky – příslušníky národních gard, utkali v soutěži, jejíž podstatou je změřit bojové dovednosti vojáků z různých jednotek. Američané se na toto prestižní klání připravují i několik měsíců. Účastníci tak absolvovali přezkoušení z tělesné přípravy, pochod se zátěží, střelbu z ručních zbraní, denní a noční přezkoušení z topografie, písemný test, psali také esej v angličtině. Součástí byl i pohovor před komisí složenou z vrchních praporčíků, kteří u soutěžících hodnotili vojenské vystupování, verbální projev, přezkušovali je ze znalostí historie, vojenských předpisů, nauky o zbraních, personálních záležitostí a podobně.



Mohl být třetí



Čeští vojáci absolvovali všechny úkoly jako Američané, přesto do jejich výsledného hodnocení nezahrnuli výsledek tří disciplín. „Nezapočítali nám pořadovou přípravu, protože v Armádě ČR se provádí podle jiných standardů než u nich, a disciplínu nazvanou pohyb vojáka po bojišti, neboť nemáme stejnou výstroj jako Američané. Esej v angličtině jsme také psali, ale na jiné téma,“ vysvětlil rotmistr Bergman. Kdyby mu ze zmíněných disciplín připočetli jen průměrný počet bodů, kterého dosáhli jeho američtí kolegové, vyneslo by jej to v celkovém pořadí dokonce na třetí místo. Takto oficiálně skončil na devátém místě z celkových 19 soutěžících.



Kdo je rotmistr Bergman?



Rotmistr Václav Bergman slouží v armádě 13 let. Stát se vojákem z povolání byl jeho sen již od dětství. Ve Strakonicích slouží jako zástupce velitele čety na palebné baterii u 252. protiletadlového raketového oddílu. Pochází z Plzně. Mezi jeho koníčky patří četba, sport a historie.



Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku