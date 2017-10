Strakonický voják se podruhé stal nejlepším armádním řidičem

Strakonice - Desátník Petr Šopinec, příslušník 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, porazil 71 vojáků vybraných napříč celým resortem obrany a zvítězil v soutěži o nejlepšího řidiče Armády ČR.

Obhájil tak první místo, které ve stejné soutěži obsadil již vloni.



„Byl jsem hodně překvapený, nečekal jsem to. Ale je to ještě hezčí pocit než vloni,“ sdělil po vyhlášení výsledků. „K vítězství určitě velkou měrou přispěly mé několikaleté zkušenosti, ačkoliv soutěž byla hodně i o štěstí a náhodě. O hodnocení každé disciplíny rozhodovala kolikrát i malá chybička,“ popsal desátník Šopinec úskalí soutěže.



Sedmatřicetiletý voják zvítězil i vloni. „Letos to pro mě bylo více psychicky náročné, obhajoba bývá vždy těžší,“ potvrdil Šopinec. Na soutěž se nijak zásadně nepřipravoval. „Trochu jsem si zopakoval teorii na písemný test. Pokud jde o praktické dovednosti, využil jsem zkušenosti z výcviku, který pravidelně absolvují všichni řidiči,“ doplnil Petr Šopinec.



Disciplíny jsou výrobním tajemstvím



Soutěžní disciplíny, které vymýšlí Centrum dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, bývají utajeny do posledních okamžiků. Schopnosti řidičů prověřila například jízda v terénu, manévrování vozidlem ve stísněném prostoru či příprava vozidla na vyproštění. Na vojáky čekal i písemný test, prokázat museli i to, že jsou schopni poskytnout první pomoc.



Poprvé se soutěžilo i v noci. „Jízda mezi kužely při tak nízké viditelnosti, včetně couvání, představovala pro mě asi nejtěžší disciplínu,“ uvedl desátník Šopinec. Naopak nejvíc si podle svých slov užil jízdu v terénu. Soutěž řidičům ztěžovalo i nepříznivé počasí. Podle organizátorů se tak jednalo o nejextrémnější ročník.



Soutěž se konala od 25. do 27. září v posádce Vyškov a v Centru dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Jednalo se o čtvrtý ročník celoarmádní profesní soutěže s názvem Nejlepší řidič Armády ČR. Své síly zde změřili řidiči zabezpečovacích i bojových vozidel.



Řidič má velkou zodpovědnost



Desátník Petr Šopinec pochází ze Strakonic, jeho původní profese byla automechanik. Do armády nastoupil v roce 2005, v současnosti slouží jako řidič u druhé baterie 252. protiletadlového raketového oddílu. Nejčastěji v práci řídí nákladní automobil Tatra 810. O své profesi říká: „Není těžká fyzicky ani psychicky. Řidič má ale velkou zodpovědnost, jak vůči technice, tak k lidem, které veze.“



Kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku