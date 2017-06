Strakonice nabídnou v létě bohatý program

Strakonice /FOTOGALERIE/ - Koncert Kamila Střihavky, sportovní podniky, slavnosti 650 let města a další akce se postarají o to, že Strakoničtí se přes léto nudit určitě nebudou.

Už od poloviny příštího týdne nabízejí Strakonice poměrně velký výběr akcí nadcházejícího léta. „Myslím, že každý má možnost si vybrat to, co ho zajímá nejvíce,“ uvedla Eva Janochová z odboru školství a cestovního ruchu MěÚ, která Strakonickému deníku informace poskytla.



Výstavy:

6.6. až 30.9. – Originály středověkých listin a dalších dokumentů mapujících 650 let města (Státní okresní archiv).

22.6. až 15.9. – Svět kostiček, exponáty postavené z téměř 750 000 dílků stavebnice Lego (Muzeum středního Pootaví).



Akce:

24.6. – Pivovarská pouť, neckyáda (Podskalí).

24. až 25.6. – Turnaj mládeže ve vodním pólu O pohár 650 let města Strakonice, plavecký areál Na Sádkách.

30.6. – Stromboli (Letní kino).

8. až 9.7. – Strakonický slalom, závody ve vodním slalomu.

9..7. – Prohlídka města za magického úplňku.

8. až 11.7. – Celostátní tenisový turnaj mužů a žen kategorie B.

22.7. – Koncert Kamila Střihavky (Strakonický hrad).

29. až 30.7. – Parašutistická soutěž v přesnosti přistání na cíl, letní areál plaveckého stadionu na Křemelce.

13.8. – Uriah Heep + Návrat legend Comeback (Letní kino).

19.8. – Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou (Strakonický hrad).

21.8. – Běh městem.

25. až 27. 8. – Slavnosti 650 let města.

26.8. – Strakonický duatlon, I. ročník Strakonice – Habeš (hřiště ZŠ Povážská).

Srpen – Oslavy 650. výročí města Strakonice s hokejovým klubem HC Strakonice.

9.9. – Velký letecký den (letiště V Lipkách), Veget Fest.

14. až 17.9. – Festival Strakonice nejen sobě.