Spisovatel historických románů sbírá inspiraci v nemocnici

Písek - Autor literatury faktu, ale i historických detektivních románů, vodňanský spisovatel a novinář Jan Bauer (72) let přemýšlí nad novým příběhem soudce Melichary.

Spisovatel Jan Bauer pobývá v současné době v písecké nemocnici.Foto: Deník / Petr Škotko

Ne však v domácí pohodě na samotě u Vodňan, ale v poněkud netradičním prostředí - na lůžku urologického oddělení písecké nemocnice. "Byl jsem na vážné operaci a primář Leoš Handrejch mne doslova a do písmene sundal hrobníkovi z lopaty. Jsem jemu, ale všem ostatním lékařům a zdravotnickému personálu, nesmírně vděčný. Chovají se velmi obětavě a profesionálně. Byl jsem v nemocnici už třikrát, ale tohle chování a přístup je absolutní špička a nic lepšího jsem nezažil," netají se svými pocity Jan Bauer.

Jan Bauer (* 11. dubna 1945, Jihlava) je český novinář a spisovatel, původním vzděláním zemědělský inženýr. Novinářský talent a znalosti v oboru zemědělství uplatňoval dlouhá léta jako redaktor celostátního deníku Zemědělské noviny. Dlouhodobě žije na samotě u Vodňan. Věnuje se především detektivkám a literatuře faktu, přičemž uplatňuje své znalosti českých dějin.





Ovlivní pobyt v písecké nemocnici nějak vaši další tvorbu?

Naštěstí nejde o nemoc, která by mne omezovala nějakým tvůrčím způsobem, takže tady po nocích, když nemůžu spát, vymýšlím a promítám si v mysli další příběhy. Když vše půjde dobře, rád bych do konce roku dopsal jednu historickou detektivku, která bude pokračování seriálu případů královského soudce Melichara. Ale do konce listopadu vyjde jiná detektivka, která se odehrává v době císaře Rudolfa II. a jmenuje se Mrtvý se mstí.

V poslední době jsem ještě vydal literaturu faktu Sláva a pád přemyslovských králů.



Kolik jste letos vydal knih?

Opět použiji výraz, že když vše půjde dobře, tak jich bude šest nebo sedm.



A prozradíte, jaký příběh vzniká na nemocničním lůžku? Že by zločin v nějakém špitále?

Základní zápletku mám, ale nebude to příběh ze špitálu. Odehraje se na královském dvoře.