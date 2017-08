Smutný konec. Památná lípa na Podsrpu musela k zemi

Strakonice - Ani malá naděje na záchranu torza jedné ze dvou Památných lip na Podsrpu nakonec na zázrak nestačila.

"Její poškození a celkový stav už nedovolovaly jinou variantu. Na snímcích je dobře vidět, že nebezpečné by bylo i její torzo," řekl ve středu 23. srpna pracovník odboru ŽP strakonické radnice Miroslav Šobr.



Den předtím se pokoušeli hasiči ořezat lípu tak, aby z ní mohl zůstat alespoň malý kmen, který by tento zhruba 180 let starý strom připomínal. Nakonec ale muselo dojít na kompletní likvidaci stromu.



Od roku 2005 korunu stromu zajišťovaly pásy, které měly zabránit jejímu rozlomení. Přesto chtěli odborníci letos v listopadu provést bezpečnostní ošetření lípy. Siná vichřice v pátek 18. srpna ale strom poškodila natolik, že muselo dojít k předčasnému zásahu.



Po odvozu dřeva tak bude památný strom připomínat pouze obrovský pařez o s obvodem 470 centimetrů.