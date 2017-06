Skateboardisté v Blatné mají nový park

Blatná - Díky sponzorům a městu se podařilo otevřít u zimního stadionu nový skatepark. Samozřejmě se to neobešlo bez hojné účasti.

Nejen blatenští skateboardisté se mohou od soboty 27. května těšit z nového betonového skateparku od ostravské firmy Fiveramps. A novinku bylo potřeba hned řádně prověřit.

Postarali se o to nejen místní skateboardisté, ale i jejich kamarádi a příznivci ze Strakonic, Českých Budějovic a pochopitelně domácí blatenské scény v čele s Matyášem Hajíčkem, Štěpánem Kaprem a Vojtou Balíkem.

Prvenství v Game of skate si odvezl Jamie z Opavy. Druhý skončil David Pavelka a poslední místo na bedně patřilo Vláďovi Hlaváčkovi před Tomášem Zábranským. První tři umístění za Best trick na bedně jsou: 1. Jamie z Opavy, 2. Standa Macháček a 3. Vojta Balík. Výsledky Best trick na spině: 1. Vláďa Hlaváček, 2. Matyáš Hajíček, 3. Štěpán Kapr a 4. Robin Šipoš. Nejvýše oceněným se stal opět Jamie z Opavy za Trick of the day – Ollie ze skočky over the gap.

Po sportovní části otevření skateparku zahrály ve vedlejším zimním stadionu kapely Anča Band a Zvlášný škola. Děkujeme všem sponzorům za jejich podporu a pomoc. Veliké díky patří místostarostovi Blatné Pavlu Ounickému, bez jehož aktivity by o novém skateparku mohli nejen Blatenští dál jen snít.

Josef Šorna, pořadatel akce