Severní dopravní půloblouk startuje

Strakonice - Na stavbu obchvatu Strakoničtí čekali léta.

Stavba obchvatu začíná.Foto: Deník/Jana Štroblová

A je to tady! Do zahájení stavby dlouho očekávaného severního dopravního půloblouku zbývají už jen okamžiky.



Jak uvedla mluvčí radnice Markéta Bučoková, slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 9. března od 10 hodin. „Akce se bude konat v prostoru křižovatky ulic MUDr. Karla Hradeckého a Budovatelská,“ informovala.



Celkové náklady na stavbu činí 225 469 437,26 korun včetně DPH. Podíl, který bude spolufinancován z rozpočtu města Strakonice, činí 47 349 573,29 korun, opět včetně DPH. Jezdit by se mělo po obchvatu už v srpnu příštího roku. Nová komunikace, která má vyřešit dopravní zátěž v centru města, byla navržená už v územním plánu platném od roku 1998.



Přípravy obchvatu trvaly víc než deset let



První myšlenky na obchvat v severní části města se objevily už v roce 1935. To asi už věc všeobecně známá.



Více se o něm znovu začalo mluvit v roce 1998. To potvrdil tehdejší starosta Josef Štrébl. „Byla to první obecná idea,“ zmínil se.



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podalo v roce 2006. Více k tomu uvedl na internetových stránkách města vedoucí strakonického stavebního úřadu Jaromír Zeman. „Jednotlivá jednání během územního řízení byla doprovázena velkým počtem námitek a připomínek, jejichž řešení bylo časově náročné,“ vysvětloval ve svém textu. Pravomocné rozhodnutí bylo vydáno v dubnu 2008. Následovala příprava projektové dokumentace, stavební řízení a odkup pozemků. To vše za minulého vedení radnice.



Poslední tečku mohlo udělat až to současné vedení. Tou byl podpis třístranné dohody o realizaci mezi ŘSD, městem a vybranou stavební firmou.