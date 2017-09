Seniory čeká hezčí výhled z okna

Strakonice - Hezčí okolí kolem Domova pro seniory v Lidické ulici, to je výzva pro vedení tohoto seniorského domu.

Šedý výměník by na jaře měl ožít barvami, v tuto chvíli je sháňka po firmách, které projekt podpoří.Foto: Deník / Alena Šrámková

„Z oken ve 2. a 3. patře, které směřují ke Hvězdě je vidět pouze šedá stavba teplárenského výměníku,“ zkonstatovala vedoucí domova Lenka Kratochvílová.

Spolupráce s organizátory festivalu Strakonice nejen sobě, který probíhal o víkendu přinesla nápad, kdy po každém festivalu by v průběhu následujících dvou let měl ve městě zůstat viditelný počin.

Tentokrát by to mohl být pomalovaný výměník. „Jde o skvělý nápad, v tuto chvíli hledáme firmu, která by podpořila úpravu omítky a pomohla zajistit barvy k malování,“ řekla jedna z organizátorek festivalu Pavla Maradová.

Malování začne nejdříve na jaře, organizátorům nyní schází konkrétní tvůrce, který by měl chuť se na budově zviditelnit.