Sběr kabelek již ve čtvrtek 31. srpna končí

Strakonice -Jedním ze sběrných míst Kabelkového veletrhu Deníku je i Šmidingerova knihovna ve Strakonicích.

Jedním se sběrných míst Kabelkového veletrhu Deníku byla i strakonická Šmidingerova knihovna. Na snímku ředitelka Andrea Karlovcová.Foto: Deník / Alena Šrámková

V úterý jsme vyzvedávali další várku kabelek. Dětské knížky a bižutérie byla odvezena již minulý týden. Sběr darovaných věcí se blíží ke konci. Prodej za symbolické ceny začíná ve středu 6. září od 10. hodin v OC IGY v Českých Budějovicích.

Termín ukončení sběru věcí pro Kabelkový veletrh je čtvrtek 31. srpna. Do tohoto termínu stále vybírají nejen sběrná místa ve Strakonicích a Vodňanech kabelky, bižuterii a dětské knihy, ale můžete věci nosit i do strakonické redakce. K termínu 29. srpna jsme vybrali v okrese Strakonice pro talentované děti více než 400 kusů kabelek. Knížky a bižuterie bylo nepočítaně. A to díky vám naši čtenáři.

Konečné číslo uveřejníme po skončení sbírky. Děkujeme všem za účast!