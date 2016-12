S petardami a ohňostroji se musí zacházet opatrně a s respektem

Jižní Čechy - Nejen lehkomyslnost, ale i neznalost zacházení s pyrotechnikou může mít následky na celý život.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jana Štoblová

Každoročně dochází i k závažným poškozením zdraví při manipulaci se zábavními třaskavinami. K tomu, aby se zábava nestala noční můrou, může každý přispět zvýšením bezpečnosti své i okolí. Základem je nekupovat necertifikované výrobky bez návodu v češtině a jím se striktně řídit. Děti by rozhodně neměly mít k takovým „hračkám" přístup. Musí být mimo jejich dosah a do 15 let s nimi nesmějí zacházet. Dobrým pomocníkem při manipulaci s pyrotechnikou rozhodně není alkohol. Je třeba si vybrat napít se, nebo se prezentovat jako velký ohňostrůjce. Totéž platí o jiných omamných látkách. Pyrotechnické výrobky je možné odpalovat jen na otevřeném prostranství a stoprocentně dodržet bezpečnou vzdálenost od lidí

i zvířat! Hlavně děti je třeba poučit, jak se chovat v místech odpalování. Hrozí i vážné popáleniny, neboť při hoření pyrotechnických směsí vzniká teplota až několik tisíc stupňů celsia. Není výjimkou, že zakoupená pomůcka selže. Tehdy se musí vyčkat nejméně deset minut, pokud návod neukládá delší časovou prodlevu, a teprve poté s ní znovu nakládat. Likviduje se vždy dle návodu k použití.

Aby prodej těchto pro oslavy končícího roku typických předmětů odpovídal předpisům, provádí Česká obchodní inspekce a Úřad pro kontrolu zbraní a střeliva kontroly u prodejců z různých hledisek.

Kam za ohňostroji

● Protivín, náměstí: 1. 1. od 18 h

● Milevsko, náměstí: 1. 1. od 17 h

● Strakonice, nad hradem: 1. 1. od 18 h

● Prachatice, náměstí: 1. 1. od 18 h

● Vimperk, u gymnázia: 1. 1. od 18 h

● Husinec, před kostelem: 1. 1. hned po půlnoci.

● J. Hradec, náměstí Míru: 1. 1. od 17 h

● Třeboň, náměstí: 1. 1. od 18 h

● Dačice, Palackého nám.: 1. 1. od 17 h

● Nová Bystřice, Mírové nám.: 1. 1. od 18 h

● Suchdol n. L., nám.: 1. 1. od 17 h

● Planá n. L., nábřeží: 1. 1. od 18 h

● Soběslav, náměstí: 1. 1. od 18 h