Ruku v ruce - Tak trochu jiný týden na strakonickém gymnáziu

Strakonice - K branám strakonického gymnázia dorazili v neděli 14. května němečtí studenti z Nabburgu, ležícího v Bavorsku na řece Nab.

Strakoničtí gymnazisté uvítali na týdenní návštěvě ve Strakonicích studenty z bavorského Nabburgu.Foto: Archiv školy

Setkání proběhlo bez počáteční nervozity, neboť jsme se všichni dobře znali již od března, kdy jsme na týden Nabburg navštívili my. Přivítání v Čechách začalo z naší strany neoficiálně a bez školního dozoru krátkým představením nového týdenního člena rodiny v domovech a následným posezením v restauraci a na strakonickém Podskalí.

Pondělek jsme odstartovali o chvíli později, než ostatní studenti, krátkou prezentací naší školy, kterou připravil ředitel školy Miroslav Hlava. Mohu říct, že byť měla být škola představena především návštěvníkům z Bavorska, přinesla spoustu nových informací i Čechům. Po prohlídce školy a návštěvě hodiny biologie pana Plačka vyrazila celá skupina do strakonického pivovaru na prohlídku završenou - a mnohými očekávanou - ochutnávkou.

Pokračovali jsme obědem ve školní jídelně a poznáním Strakonic ve formě soutěže plné úkolů, která nás donutila proběhnout celé město. Odpoledne jsme znovu strávili u řeky, tentokrát nejen sezením pod přístřeškem, protože počasí bylo skvělé. Navečer jsme vyrazili na večeři do nedaleké pizzerie.

Další den byl věnován na Šumavě, nejprve na Kvildě a později sedmikilometrovou procházkou kolem řeky Vydry. V horkém počasí se zdála nekonečná. Cestou domů nám autobus zastavil kousek od Sušice, kde jsme německým přátelům dopřáli v jejich zemi do 18 let zakázaný paintball, který většina z nich toužila vyzkoušet. Úspěšnost odpoledního programu byla ohromná a spokojenost návštěvníků se jen prohloubila při večerním posezení v Horažďovicích.

Celou středu jsme strávili v Praze. Začali jsme ve frontě vedoucí na Hrad a pokračovali přes Hradčanské náměstí a Karlův most až k Staroměstskému orloji. Následně jsme měli pauzu na občerstvení a vlastní prohlídku Prahy, pro některé až příliš dlouhou, kterou jsme ve dnu bohatém na slunce, trávili většinou v nedalekém Palladiu. Po náročném dni jsme poměrně unavení byli rádi, že jsme ve Strakonicích a poměrně brzy jsme se vydali domů, vyspat se na následující den.

Ráno málo kdo cítil svěžest, ale při cestě do Českého Krumlova se únava z předchozího dne smazala, a tak bylo při výstupu z autobusu zase vše v pořádku. Z parkoviště jsme se vydali rozdělení na českou a německou část na prohlídku historického centra města končící na krumlovském zámku, zapsaném na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pro mnohé byla zajímavější procházka v grafitových dolech několik desítek metrů pod povrchem země. Ve Strakonicích jsme pak poslední volné odpoledne strávili na Podskalí spolu s učiteli - českými i německými, ať už povídáním nebo sportem. Poměrně dlouho do noci jsme se snažili unavit členy německé výpravy, kteří měli další den reprezentovat svou školu na německo-českém fotbalovém a volejbalovém turnaji. Bohužel, nezdařilo se.

Další ráno již po pár hodinách strávených v tvořivé dílně nastupovali jak němečtí, tak i čeští sportovci na hřiště, všichni do jednoho svěží a odhodlaní položit za svou zemi život nebo se za ni alespoň unavit a zpotit. Naši fotbalisté si v první polovině zápasu nevedli dobře, zato volejbalistky byly již od začátku jasnými favoritkami. Nakonec se i zástupci českých mužů předvedli a v druhém poločase ukázali Němcům, jak se má hrát fotbal. Oba zápasy, jistě i díky hlasité podpoře fanoušků, vyhráli naši gymnazisté a poháry zůstaly tam, kde je jim nejlépe - mezi stěnami naší školy.

Dojedli jsme poslední společný oběd, vyslechli si projev na rozloučenou a najednou stál před naší školou německý autobus. Nastal čas se rozloučit, což někteří i oplakali, ale jiní se loučili s nadějí, že se nevidíme naposledy a že se znovu setkáme, ať už to bude kdekoliv.

Celý tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Matouš Baloun, student 2.B