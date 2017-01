ROZHOVOR: Zábavné učení s jednotahy

Strakonice - Rozhovor s Lukášem Kůsem o Jednotahovánkách

Lukáš Kůs s jednotažným portrétem MarilynFoto: archiv Lukáše Kůse

Napadá mě, že jste jako Letec, který maloval ovečku Malému princi…?

Já a letec. Já jsem střelec (smích). Jak to bylo s tou ovečkou to přesně nevím. Spíš to ve mě vyvolalo vzpomínku na jeden film, než na Exupéryho. Tam to bylo – on je letec – a kde jsi ho potkal – na záchodě (smích).

Tak to jsme se dostali úplně jinam (smích). Takže zase zpátky, jak vás napadlo malovat Jednotahovánky?

Nápad přišel jednoho dne při výuce lyžování v Kašperských Horách, kde jsem dělal instruktora a děti mi malovaly různé obrázky. Chtěl jsem je také obdarovat, a tak jsem namaloval kašpárka na lyžích jedním tahem.

Jedno dítě bylo z obrázku tak unešené, že za mnou druhý den přišla jeho maminka, která byla také unešená (smích) a říkala, že její dítko, kterému bylo asi 6 let je úplně hotové, že obrázek nemá konec ani začátek.

Asi si říkáte , že dítě bylo trochu hloupější, ale opak je pravdou, dítě chodilo do školy pro zvláště inteligentní, nadané děti – Mensa.

No a jeho maminku napadlo, že bych mohl udělat sešit a ona by ho nabídla v této škole. Takže to vlastně ani nebyl můj nápad, ale určitě to pro mne byl impuls tento sešit vytvořit a udělat radost více dětem.

Výborně, co to tedy jsou Jednotahovánky? Můžete nám popsat co dětem přináší?

Je to hravý pracovní sešit, který dětem nabízí zábavné, nevšední, promyšlené a originální obrázky.

Vedení linky zlepší dětem jemné grafomotorické návyky, koncentraci a koordinaci pohybu ruky a oka a také propojení obou dvou hemisfér.

Linku si děti mohou opětovně procvičovat obkreslováním na stíratelnou fólii. Obrázek si také mohou vybarvit podle své kreativity.

Tento sešit je originální díky propracovaným jednotahům, které jsou samy o sobě nevšední a pro děti velmi zajímavé.

Uvnitř sešitu najdete osm obrázků a básniček. Každý sešit bude zaměřen na určité téma a stupeň obtížnosti.

Jak dlouho už se jim věnujete?

Co se týče sešitu, tak první díl Na statku mi trvalo dotáhnout do této podoby přes rok. Sice je tam jen osm obrázků a básniček, ale stylizovat obrázky a složit básničky mi chvilku zabralo. Samozřejmě bylo toho mnohem víc – vytvořit web kde se dají koupit, pak sehnat vydavatelství, atd…

Pokud vše půjde dobře tak další díl bude mnohem rychlejší. Plánuji udělat minimálně tři úrovně složitosti a různá témata.

Před vánoci bude k mání i pexeso. Na nový rok kalendář, který bude posílán přes email každý měsíc jeden obrázek. Motiv obrázku se bude týkat daného měsíce. Děti si obrázek po vytisknutí budou moci obtáhnout a vybarvit. Na konci roku pak mohou rodiče i děti porovnat jak se zlepšovali. Takže na zimu mám plánů spoustu.

Jinak jestli myslíte jednotahy jako takové, tak s těmi jsem začal už dřív. Vše to začalo asi v pěti letech u takového toho domečku jedním tahem, a to mi zůstalo až dodnes. Ne, dělám si srandu (smích).

Hodně mě ovlivnilo studium grafické školy, kde bylo důležité zjednodušování zobrazení osoby nebo předmětu. Při figurálním kreslení se kladl důraz na čistotu linky. No a já jsem po studiu čistil a zjednodušoval linku tak dlouho, až z toho vznikli jednotahy. Někdy to jsou i dost složité obrazy. Jinak dnes dělám i portréty jedním tahem podle fotografie. Nedávno jsem dělal obraz čtyř členné rodiny, který byl velkoformátový na černém podkladu a v interiéru to vypadá opravdu dobře…

Pro koho jsou Jednotahovánky určeny?

První vydání je pro děti ve věku čtyř až sedmi let. Ale viděl jsem i šikovnou 3letou holčičku, která jednotah obstojně obtáhla a vybarvila. A bavilo to i 10 letého chlapce takže ono těžko určovat od do.

Máte kolem sebe děti, kterým Jednotahovánky malujete?

Samozřejmě, obtahuje celá rodina i známí (smích).

Předpokládám, že k takové práci je zapotřebí fantasie. Kde berete inspiraci?

U Jednotahovánek je to spíše o již zmíněné stylizaci objektu nebo čehokoli do jednotahové podoby. Tam je to spíše o představivosti.

Teď se vracím ke svým obrazům už jen zřídka, dělám hodně portréty, o které je zájem spíše v cizině.

Můžete nám popsat jak takový sešit Jednotahovánek vypadá?

Sešit vypadá samozřejmě skvěle. Je to tisk na papíře s vyšší gramáží. Formát A4. Je tam 8 obrázků a 8 básniček. Přidanou hodnotou je i to, že každý sešit sešívá partnerka ručně různě barevnými nitěmi. Což se ukázalo být výhodné, když jedni rodiče koupili tři sešity pro své tři děti a každé si díky té barvě poznalo svůj.

Takže výroba Jednotahovánek není žádná fabrika, ale všechno jen ruční práce??

Ano, jsou vyrobené ručně v České republice. Každý jednotah nejdřív předmaluji na papír a pak ho překresluji do počítače.

Zvažuji u dalších vydání tuto variantu opustit a budu tisknout rovnou kresby od ruky. V počítači sice linka vypadá čistěji, ale někdo zase ocení , že je to rovnou od ruky. Takže vyhrála ruční varianta, která je i o dost rychlejší.