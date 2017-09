Route 66 na kole jako dárek k narozeninám

Blatná - Více než 210 tisíc kilometrů najel František Šesták na kole od roku 1991, kdy vede evidenci svých tras.

Na kole po světě najel od roku 1991 František Šesták z Blatné (na snímku vlevo) již téměř 210 000 kilometrů.Foto: Deník / Alena Šrámková

Celoživotním cyklistickým nadšencem je dnes 76letý František Šesták z Blatné. Baví ho vymýšlet si různé trasy, a to i do zahraničí, především proto, že jeho generace za hranice běžně vycestovat nemohla.

Teď vyjíždí s kolem a přáteli do zahraničí velmi rád. „Hledám si trasy, které pro mě mají motivaci,“ řekl cyklista tělem i duší.

Na kole po světě najel od roku 1991 František Šesták z Blatné již téměř 210 000 kilometrů.Autor: Deník / Alena Šrámková

Člověk, který na svém kontě od roku 1991, kdy začala detailnější evidence, najel více než 210 tisíc kilometrů, se stále usmívá a pokud se mluví o kole, tak trochu zjihne.

K 66. narozeninám, to bylo v roce 2007, dostal od manželky knížku Route 66. Při prohlížení si říkal: „Alespoň knížku, když se do USA nikdy nepodívám.“

Jenže přišel nápad spojení stejného čísla s identickým číslem silniční trasy a navíc vyšlo vízum, tedy už z cesty nešlo couvnout.

Pro své cesty našel k sobě parťáka–cyklistu, je jím František Hejtmánek z Tažovic. Společně najeli 4100 kilometrů za 29 dní. V průměru to bylo 145 km denně. „Museli jsme, protože trasa byla na den spočtená,“ usmívá se cyklista.

Jeli z Los Angeles do Chicaga, tedy opačně, než se dělo osidlování Ameriky, a to hlavně proto, že přes USA vane západní vítr a ten jim v jízdě pomáhal. Lépe překonávali těžké terény v Kalifornii nebo Arizoně. Je to lokalita, kde je velké vedro.

František Šesták byl pyšný na to, že na kole mohl vézt českou vlajku. Cestou potkávali české krajany, kteří se dokázali v USA dobře prosadit.