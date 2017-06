Řidič srazil psa, ale z místa činu neujel

Strakonice - Z činnosti městské policie v červnu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jana Štroblová

Řidič srazil psa

Volně pobíhajícího psa srazil svým vozidlem muž ve večerních hodinách 10. června v ulici Blatenská. Z místa však neujel a zavolal na městskou policii se žádostí o pomoc s poraněným zvířetem. Strážníci společně s řidičem odvezli pejska na ošetření do veterinárního centra. Zde přítomný lékař psa vyšetřil. Bylo zjištěno, že jezevčík je v pořádku. Hlídka městské policie jej následně umístila do kotce v útulku pro opuštěné a zatoulané psy ve Strakonicích.



Za rušení nočního klidu pokuta

„Ulicí Václavská jde skupinka osob, která tropí výtržnosti, křičí.“ Takovéto oznámení přijali 4. června krátce po jedné hodině noční na dispečinku MP. Strážníci si na mladíky počkali v parčíku v ulici Bezděkovská. Jako když do nich střelí, dali se všichni na útěk, když zde spatřili hlídku městské policie. Nakonec to za všechny odnesl šestnáctiletý mladík, který byl strážníky dostižen. Na místě se k přestupku doznal, vyfasoval pokutové bloky.



Kluci házeli kameny po vozidlech

V odpoledních hodinách 5. června byli chyceni hlídkou městské policie čtyři nezletilí chlapci, kteří se bavili házením kamenů z nadchodu nad Katovickou na zde projíždějící vozidla. Na tuto skutečnost jsme byli nejdříve upozorněni jedním z řidičů a poté jejich počínání zaregistrovala jedna z kamer městského monitorovacího systému. Všichni nezbedníci byli poté strážníky předáni rodičům.



Vytopení bytu

V odpoledních hodinách 10. června volala na městskou policii žena, bydlící v ulici Dukelská, se žádostí o pomoc. Stropem jí tekla od souseda voda a ten momentálně nebyl doma. Strážníci na místě uzavřeli hlavní přívod vody. Na OO Policie ČR sehnali kontakt na majitele. Ten se poté ihned do bytu dostavil. Na místě bylo zjištěno, že dotyčnému vypadla z odpadu hadice od pračky.



Zboží vzaly děti

V odpoledních hodinách 11. června bylo na služebnu městské policie telefonicky oznámeno z jednoho ze strakonických marketů, že zde zadrželi dvě děti, které kradly. Zboží bylo vráceno a děti byly následně předány strážníky jejich matce.



Chtěl si odnést hasičák

Krátce před 22. hodinou 13. června oznámila obyvatelka jednoho z domů v ulici Čelakovského, že jim v domě nějaký muž sundal ze stěny hasicí přístroj a odchází s ním do Rennerových sadů. Dotyčný byl na základě oznámení zachycen na kamerovém systému a následně zastaven hlídkou městské policie. Svého činu před strážníky poté litoval. Hasicí přístroj byl v pořádku a bez poškození vrácen do domu.



Nebezpečné sečení trávy

Ve středu 14. června bylo v podvečerních hodinách na linku městské policie oznámeno, že neznámý zemědělec provádí sečení trávy na cyklostezce v úseku ulice Hajská, kde tráva zůstává po obou stranách vozovky neodklizená. Mohlo by tím dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu na této pozemní komunikaci pro její účastníky. Dotyčný byl následně hlídkou městské policie zastižen a konfrontován. Muž se strážníkům omluvil a sdělil, že za pomocí rotačního kartáče dá vozovku ihned do pořádku.



Jen zkoušel být raperem

Ve čtvrtek 15. června ve večerních hodinách bylo přijato oznámení na linku městské policie, že na schodišti v ulici Zvolenská, je jakýsi neznámý hoch, který křičí, popíjí alkohol a tropí další nerozvážnosti. Po zastižení mladíka hlídkou městské policie, bylo zjištěno, že mladík je milovníkem hudby a zkoušel si rapovat. Strážníci mladíkovi vysvětlili, že by se mohl dopouštět přestupku rušení nočního klidu. Hoch se omluvil a ihned z místa odešel.



Nález jízdního kola

Zatím neznámý cyklista ponechal 15. června své kolo v Rennerových sadech. Zde jej nalezl kolemjdoucí, který nález oznámil na linku tísňového volání městské policie 156. Strážníci jízdní kolo značky Merida, černé barvy, převezli na služebnu.