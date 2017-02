Ředitel strakonického pivovaru zvažuje odchod

Čejetice - „Hráčů mariáše je čím dál méně a je to velká škoda pro nás skalní," říká Jiří Masopust z Modlešovic a dodává: „Není to hazard, je to hra pro pobavení, zařadil bych ji mezi společenské hry. Tady když člověk prohraje 30 nebo 50 korun, tak je to hodně."