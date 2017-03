Putování tentokrát provede filmovou krajinou

Strakonice - Město Strakonice zahájilo ve čtvrtek 9. března již 5. ročník ekologicko osvětového soutěžního projektu ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013 – 2018.

Vodní zámek BlatnáFoto: Deník/Darina Vernerová

"Letos pod názvem Putování filmovou krajinou 2017. Výsadbami původních odrůd ovocných dřevin do krajiny budou opět připomínány významné kulturní i historické osobnosti nebo události regionu Prácheňska," říká za odbor životního prostředí MěÚ Strakonice Miroslav Šobr.

V uplynulých letech bylo vysazeno přes 800 kusů původních odrůd ovocných dřevina a vzniká téměř šedesát pamětních zastavení. Letošní ročník ukáže rozmanité typy naší jihočeské krajiny, které posloužily jako exteriéry nejvýznamnějším českým filmovým režisérům. Cyklus deseti soutěžních reportáží najdete každý čtvrtek, s počátkem od 9. března, na www.souteze.strakonice.eu, Putování filmovou krajinou 2017. Do konce března 2017 můžete zároveň finančně podpořit projekt návratu původních odrůd ovocných dřevin do krajiny Prácheňska. Na MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí, lze složit příspěvek ve výši 200,- Kč, což je cena jednoho vysazovaného stromku. Dárce jako poděkování obdrží výtisk publikace ZAHRADOU POZNÁNÍ I., mapující první tři roky celého projektu.



Díl první Blatensko

Vodní zámek a park v Blatné je spojen se samými počátky českého filmu. V roce 1919 posloužil jako exteriér Přemyslu Pražskému pro němý film typu „červené knihovny“, Dvě matky. Podobně sentimentální snímek Miroslava Cikána, Na růžích ustláno (1934) využil tehdejší proslulosti Blatné jako města růží. Po herečce Lídě Baarové dokonce slavný zahradník Jan Böhm pojmenoval novou odrůdu růže. Největší slávu ale přinesl městu satirický film Zdeňka Podskalského, Bílá paní. Tehdejší herecká špička, R.Hrušínský, M. Kopecký, J. Bek nebo J. Bohdalová natáčeli nejen přímo v Blatné, ale i v blízkých Kasejovicích a Záboří. R.Hrušínský později hrál také v Buzicích, na staré vodní tvrzi v historickém dramatu Čest a sláva od Hynka Bočana. Dnes téměř zapomenutý film zvítězil r. 1969 na MFF v Benátkách, ale v trezoru zůstal až do r. 1991. Nejznámější blatenskou filmovou pohádkou je určitě Šíleně smutná princezna Bořivoje Zemana. Hlavní hrdinové se střídavě přesouvají ze zámku v Blatné na zámek ve slovenských Bojnicích. Natáčení se nejvíce líbilo Jaroslavu Marvanovi, který na něj mohl, jako král Jindřich, dojíždět ze své rekreační chalupy ve Výšicích u Myštic. Málokdo ví, že na Blatensku točil i filmový gigant Otakar Vávra nebo že přímo v Blatné se završil i životní osud jeho prvorepublikové přítelkyně, herecké megastar Adiny Mandlové. Spoustu dalších zajímavostí o filmování na Blatensku, najdete na www. souteze.strakonice.eu, Putování filmovou krajinou 2017.