Prvňáčci ve Štěkni bojovali s drakem

Štěkeň - Tradicí na naší škole je na začátku září pasování nových školáčků na prvňáčky.

I letos nejprve čekal žáčky urputný boj s drakem a rytířem, při kterém musel každý sám dokázat svou statečnost. Děti si v úterý 26. září oblékly "kouzelný" plášť, do ruky pevně sevřely dřevěný meč a šly odhodlaně do temné jeskyně, kterou hlídal strašlivý drak a rytíř v těžké zbroji. Ne každý má odvahu pohlédnout rytíři v boji do očí. I přesto si každý prvňáček zasloužil sladkou odměnu za statečnost i obdiv svých spolužáků, když se vracel z vyhraného boje s úsměvem na tváři.

Monika Šímová, vychovatelka