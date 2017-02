Příjemněji na bazénu

Strakonice - Dětské a baby plavání má na strakonickém bazénu dlouhodobou tradici. Malý bazének, kde výuka probíhá byl zastaralý a nevyhovující pro malé děti.

Strakonický plavecký stadion.Foto: Deník/Jana Štroblová

Vloni došlo na kompletní výměnu a to nákladem necelých 1,9 milionu korun. „Bazének máme nový, v nerez provedení, ale bez vířivky, ta bude samostatně stojící ve volném prostoru vedle vstupu do dámských šaten,“ řekl ředitel plaveckého stadionu Karel Dvořák na prvním letošním setkání občanů se zástupci města na téma strakonických sportovišť.

Vířivka by měla být letos na pořadu dne a to v letním období, kdy mohou v klidu probíhat stavební úpravy, protože stěžejní část provozu se odehrává v letním areálu. „Je vybrána velká varianta vířivky pro 12 osob,“ říká ředitel bazénu Karel Dvořák, s kompletními náklady včetně stavebních prací bychom se měli vejít do částky 1,5 milionu korun,“dodává.

Nové šatny budoun snad na přesrok

Rozšíření služeb v prostorách po zrušené rehabilitaci plánují na strakonickém bazénu. „S minimálním nákladem by se zde mohla otevřít ubytovna pro sportovní kluby, které využívají naše sportoviště," zmiňuje vedoucí bazénu Karel Dvořák.

„Nabízíme spolupráci také sportovním klubům, které by chtěly řešit například wellness zázemí. Jsou vypsány různé grantové programy, o které ale musí žádat sportovci a my můžeme dát k dispozici prostory a personál," dodává ředitel STARZu Pavel Mareš.

Nový projekt na kompletní přestavbu areálu vznikl v roce 1997 a měl být tehdy v hodnotě 177 milionů korun. Nyní se z něj čerpá v etapách a po malých kouscích. Vloni byly vyměněny pískové filtry pro bazény v letním areálu v hodnotě 2,1 milionu korun.

V další etapě přijdou na řadu šatny. „Na ně potřebujeme 25 milionů korun, které nemáme, snad to vyjde v příštím roce," vysvětluje ředitel STARZu Pavel Mareš. „V sauně se letos počítá s novou kabinou infra sauny a komplexní rekonstrukcí sprch.," potvrzuje vedoucí Karel Dvořák.

Alena Šrámková

