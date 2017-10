Přijďte prodat oblečení, které již nenosíte

Sedlice - Svaz žen v Sedlici pořádá celý tento týden v zasedací místnosti úřadu burzu ošacení a obuvi.

V zasedací síni městského úřadu probíhá od 2. do 7. října burza obnošeného šatstva.Foto: Deník / Alena Šrámková

Do prodeje je přijímáno pouze čisté a vypravé oblečení. Každý z prodávajících může prodat dohromady 30 kusů. Otevřeno je až do soboty. Ve všední dny od 8 do 11 hodin, a od 15 do 17 hodin. V sobotu pouze dopoledne.