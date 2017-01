Před 60 lety zemřel král loutkářů

Strakonice – Psal se 8. leden 1957, kdy v Praze odehrál své poslední představení jeden z největších loutkářů, autor legendárních postaviček Spejbl a Hurvínek a strakonický rodák Josef Skupa.

V neděli 8. ledna 2016 připravily Jednota Karla Havlíčka Borovského a město Strakonice u pamětní desky Josefa Skupy na jeho rodném domě na Velkém náměstí vzpomínkový akt. „Když bylo panu Skupovi deset let, namaloval obraz Karla Havlíčka Borovského. To bylo v době, kdy chodil, do školy v Mladějovicích,“ řekl a strakonickou jednotu její člen František Sáček.

Práce připomínání významných osobností Strakonic je cílem „Havlíčkovců“ do dalšího období. „Chceme lidem připomenout slavná a známá jména. Takže příštím v pořadí je akademický malíř Jaroslav Dvořák Šumavský,“ dodal František Sáček. (Jaroslav Dvořák Šumavský, 1857 až 1964, akademický malíř a grafik. Mnoho obrazů namaloval na Šumavě, proto své práce podepisoval „Šumavský“ – poz. autora).

Zároveň se 60. výročím úmrtí bylo připomenuto i 125 let od narození Josefa Skupy 16. ledna 1892.

1919 – Od loutkáře Karla Noska si Josef Skupa nechal vyrobit panáka, který se měl stát karikaturou přechytřelých měšťáků. Vznikl Spejbl. 1926 – Gustav Nosek jako překvapení pro Skupu vyrobil zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Dostal jméno Hurvínek.