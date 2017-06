Přátelé medu mají velké výročí - spolek existuje 110 let

Volyně - Být včelařem je především poslání a vztah k přírodě. I tyto pocity asi měli včelaři, kteří před 110 lety ve Volyni založili Včelařský spolek.

„Včelí med je nenahraditelná potravina, nic lepšího pro člověka není,“ říká místopředseda spolku František Bláha (na snímku vlevo) a dodává: "Být včelařem není jen o práci. Musíte umět se včeličkou promluvit, sednout si k nim, a říkat jim, co se třeba za den událo. A obdivovat je, protože pilnějšího tvora na Zemi není." On sám je včelařem od svých 52 let, tedy 36 let.

Na snímku vpravo je včelař Jan Jakeš z Čestic, který na výstavě ve volyňském muzeu stáčel med. On sám včelaří teprve pět let, a to díky tomu, že dostal svůj první úl. "Nechci tohle dělat na výdělek, to ani nejde, a teprve se také učím. Ale včelařina je krásná věc," stačil se svěřit při medobraní.

Výstava ve volyňské Tvrzi trvá do 30. září.