Pozor na své věci!

Strakonice - Policisté a strážníci rozdávají preventivní rady před supermarkety.

Každoročně 14 dní před Vánoci můžete potkat před obchodními domy hlídky policistů a strážníky městské policie. Hlídají parkoviště a preventivně upozorňují občany na možná nebezpečí. Ve čtvrtek 15. prosince jste mohli potkat například policisty Nikolu Andrlíkovou, Martina Eichlera a Jaromíru Novákovou, kteří si na pomoc vzali ještě dobrovolnici města Strakonice Jaroslavu El Asmai. „Myslím, že účinek to má. Ráno jsme byli před Lidlem a lidé, kteří vycházeli ven, si pevně drželi své kabely pod paží," říká Nikola Andrlíková.

Již několik let policisté Územního odboru policie Strakonice plánují preventivní opatření, která jsou zaměřená zejména na kapesní krádeže a krádeže věcí z vozidel v předvánočním období. „Hlídky policistů a strážníků městské policie hlídkují během dne na parkovištích před supermarkety, kde působí především preventivně," říká mluvčí policie Jaromíra Nováková.



Součástí akce je také upozornit zákazníky na rizika krádeží. „Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství osob, tedy nejen v nákupních centrech, ale i v prostředcích městské hromadné dopravy, na sportovních a kulturních akcích a podobně," upozorňuje na nebezpečí Jaromíra Nováková.



Preventivními akcemi se policistům na Strakonicku daří v předvánočním období minimalizovat trestnou činnost, především kapesní krádeže a vloupání do vozidel zaparkovaných před supermarkety.

Nejdůležitější a zásadní rady:

Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oblečení, nikoli do zadních kapes u kalhot. Využívejte platebních karet, PIN uložte odděleně, při odcizení karty zajistěte blokaci účtu.

Nenoste s sebou vyšší finanční hotovost. Při výběru finanční hotovosti z bankomatů věnujte pozornost okolí.

Pamatujte také na heslo „Auto není trezor" a kabelky, tašky s peněženkou a jiné cenné věci nenechávejte při odchodu na nákup viditelně odložené ve vozidle.

Při odchodu na nákup zkontrolujte uzamčení vozidla.

V obchodě neodkládejte kabelky a tašky s peněženkou do nákupních košíků, mějte je vždy na očích.