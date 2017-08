Povodně 2002- 15 let poté Do vstupních prostor Paláce pouze na lodičce

Strakonice – Mám kamarády Ditu a Štěpána. Ti mají dnes již téměř dospělého syna, který nese jméno po tátovi.

Strakonicko 9. srpna - 2002. Taková byla nebo spíše nebyla silnice mezi Štěkní a Čejeticemi.Foto: Deník / Šrámková Alena

V roce 2002 bylo malému Štěpánkovi devět měsíců a rodina bydlela v Paláci. To je činžovní dům z 19. století, který byl původním bydlištěm majitelů strakonické fabriky u Steinů. Najdete ho Na Dubovci, v místě soutoku Volyňky a Otavy.

Tenkrát v srpnu 2002 ještě před kulminací řeky jsme rodinu s nejnutnějšími věcmi pro ně i malého, stěhovali ke mě domů, bydlím u parku nad náměstím.



Od 11. srpna byl most uzavřen a domů ani z domova by stejně nemohli. Štěpán zajel jednou pro věci a do spodních prostor domu se dostal jen na loďce. Byt zůstal naštěstí netknutý, byl ve vyšších patrech. Tak jsme jen několik dní pozorovali, co voda napáchala.