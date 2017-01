Postřelený Jihočech půjde za mříže

Strakonice - Pavel Novotný ze Strakonic se vloupal do domu herce Milana Kňažka, ten ho postřelil. Novotnému hrozí tři až deset let vězení.

Slovenský herec Milan Kňažko bydlí pod Slavínem v BratislavěFoto: Michal Smrčok

Muže ze Strakonic, který se vloupal do rodinného domu herce Milana Kňažka v Bratislavě, obvinili policisté ze zločinu krádeže a porušení domovní svobody. „Okresní soud Bratislava 1 vzal dnes do vazby obviněného Pavla Novotného z důvodu takzvané útěkové vazby, to znamená důvodné obavy, že by mohl utéct a skrývat se," uvedl v pátek mluvčí Krajského soudu v Bratislavě Pavol Adamčiak.



Obviněný Pavel Novotný se do vily vloupal v noci z úterý na středu. Spícího herce vzbudil hluk a lupiče vyrušil. Protože se obával, že je pachatel ozbrojený, neváhal a třikrát mu vystřelil na nohy legálně drženou zbraní. Pachatele zasáhl do nohy, muž stihl uprchnout z vily, přivolaní policisté ho ale dopadli na zahradě Kňažkova domu. „Policie v 1.34 v noci volala záchranáře k 49letému muži v domě v Havlíčkově ulici," potvrdil pro Aktuality.sk mluvčí záchranářů Jozef Minár. „Muž měl lehčí střelné zranění nohy, záchranáři ho ošetřili a převezli do nemocnice," doplnil Minár.



Podle odborníků na trestné právo by se na herce Kňažka měl vztahovat paragraf 26 Trestného zákona, který umožňuje lidem v jejich obydlí použít zbraň na ochranu života, zdraví nebo majetku, pokud jiná osoba do obydlí neoprávněně vnikne nebo v něm setrvá.



Slovenský deník ve spolupráci se Strakonickou televizí vypátral lupičovo bydliště, zjistili ale, že užv paneláku na strakonickém sídlišti dvacet let nebydlí. „Znal jsem je, pamatuji si ještě jejich děti," řekl jeden ze sousedů.



Za trestné činy hrozí Pavlu Novotnému tři až deset let za mřížemi.