Pomůže areálu Na Muškách střecha?

Strakonice - Strakonice – Sportovců, ať již organizovaných nebo rekreačních směruje na strakonické sportoviště Na Muškách velmi málo.

Sportovní areál na MuškáchFoto: Deník / Šrámková Alena

Po dobu pěti let od dokončení stavby se zde podle projektu nesmělo vybírat vstupné ani nájemné. Vloni tato doba hájení skončila a tak byl stanovený poplatek deset korun na hodinu.

Jednou z variant, jak s tímto sportovním areálem naložit, je zastřešení. „Hala na Sídlišti je předimenzovaná, oddíly florbalistů a házenkářů se tam nemohou časově porovnat. Pokud by areál Na Muškách byl zakrytý, jeho využitelnost by byla celoroční," řekl ředitel STARZ Pavel Mareš. Florbalisté by měli kde trénovat a hřiště by ožilo. Zvažuje se varianta mobilní obloukové haly v hodnotě dvou milionů.

Sportovní areál na Muškách se nachází na sídlišti Povážská (výjezd ze Strakonic směrem na České Budějovice a Volyni), tedy naprosto samostatně od ostatních sportovišť ve městě.

„Návštěvnost je velmi nízká, a to vybíráme poplatek jen deset korun na hodinu," řekl ředitel strakonických sportovišť Pavel Mareš.

Podobná situace se sportovní lokalitou je v Prachaticích v areálu lesních her. „Je to jediné sportoviště, které je na odlehlejším místě," uvedla vedoucí prachatických sportovišť Radovana Kutláková. Jedná se o přírodní areál, není to hřiště. Dají se zde pořádat různé soutěže a aktivity, které nemusí být pouze sportovní.

V Písku jsou všechna sportoviště nakumulovaná na jednom místě. „Celá sportovní lokalita je v centru a dobře přístupná. Kapacitu bychom potřebovali spíše navýšit," zmínil vedoucí městského sportovního areálu Michal Žofka.

V Jindřichově Hradci jsou na tom obdobně jako v Písku. Pokud potřebují zaplnit volnou kapacitu na sportovištích, řeší to pronájmem rakouským sportovním mužstvům. „Větší vytíženost bychom uvítali jen na umělé trávě na Piketě," dodal k vytíženosti areálů v Jindřichově Hradci jejich ředitel Ivo Ježek.

Hřiště Na Muškách ve Strakonicích bylo dokončeno v roce 2010 nákladem 18 milionů korun. Jedním z řešení je hřiště zastřešit mobilní střechou.

Alena Šrámková