Pomozte s hubením hlodavců ve městě

Strakonice – Další plošnou deratizaci plánuje na podzim strakonický odbor životního prostředí. Tentokrát tlakovou vlnou přístrojem Rodenátor.

Potkan na ulici - ilustrační snímekFoto: Deník

Pracovníci odboru životního prostředí nyní lokalizují místa, kde by byla deratizace provedena. Případně občané mohou dát vědět, pokud ví, kde je na pozemcích města Strakonice vyšší výskyt hlodavců. Pro nahlášení informací je k dispozici telefon 383 700 336 nebo mailová adresa: petr.stastny@mu-st.cz. „Oblast bude zanalyzována a na podzim provedena deratizace,“ řekla tisková mluvčí úřadu Markéta Bučoková.



Přístroj Rodenátor aplikuje směs kyslíku a propan-butanu přímo do chodeb hlodavců, kde pomocí zápalného systému dojde k zažehnutí plynů a následné detonaci. A to bez ohrožení ostatní živočichů nebo nebezpečí kontaminace půdy kolem.