Poděkoval mi hvězdný Michel Platini

Strakonice – Je 8. března 1989 a ve skotském Glasgow, na stadionu Hampden Park, začíná kvalifikační duel na fotbalové ME v Itálii. Proti sobě nastupují domácí Skotové a Francouzi. Stadion je narvaný k prasknutí – 65 204 diváků! Jedno ale mají všichni společné. Zápas, který nakonec skončí 2:0, řídí Jiří Stiegler, mezinárodní sudí ze Strakonic. Dnes slaví 75. narozeniny.

Tehdy vám bylo 47 let. Už mnohokrát zaznělo, že jste řídil tento zápas. Přesto se znovu zeptám i já – vzpomínky jsou stále živé?

Nikdy nevyblednou. Na zápas jsme přijeli o den dříve, abychom stadion viděli a seznámili se s ním. Když jsem ho viděl, ten hrozný prostor pro tolik tisíc lidí a který byl ještě prázdný, říkal jsem si: „Jestli se tohle zaplní, tak se z toho, chlapče ze Strakonic, poděláš."

Stačí se podívat na video…

Byl to nádherný zápas. Celý stadion zpíval, fandil a tleskal! Neskutečná atmosféra podpořená fotbalovým uměním obou gigantů.

Ale vzpomínám i na cestu k zápasu. Čím více jsme se blížili ke stadionu, tím více sílil hluk a šum. Ale také jiná věc je úžasná – nikdo nic neházel na trávník, nikdo se nepral. Byl to ten pravý fotbalový kotel. Fanoušci jdou tam, kde se hraje dobrý fotbal. A to jsme dříve uměli i u nás.

Jistě jste potkal celou řadu fotbalových hvězd.

To ano. A přitom to byli normální lidé. Zrovna po tomto zápase přišel za mnou do kabiny Michel Platini. V té době jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Podal mi ruku a poděkoval za objektivně řízený zápas. A to Francie prohrála. Nebo Franz Beckenbauer. Ten byl osobností už jako fotbalista a byl takový i jako trenér německé reprezentace. Prostě Císař Franz.

Fotbal byla vaše láska. Platí to stále?

Ano, i když mne hrozně mrzí, že zrovna Strakonice už nemají fotbal, který by si vzhledem k této tradici plně zasloužily. Ale jsem optimistou a věřím, že přijdou lepší časy.

Jiří Stiegler dnes slaví 75. narozeniny. S přáním pevného zdraví se připojuje také redakce jihočeských Deníků.