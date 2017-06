Pivovarskou pouť zahájí sládek výstřelem z děla

Strakonice – Sobotní akce slibuje muziku a dobrou zábavu. Zahraje třeba skupina Mirai či Tlustá Berta. Na řece se objeví kuriózní plavidla, která startují v Otavském ráji.

K Pivovarské pouti neodmyslitelně patří neckyáda. Kuriózní plavidla vyrazí po řece i letos.Foto: Deník/ Petr Škotko

Pivovarská pouť se ve Strakonicích uskuteční v sobotu 24. června od 13 hodin.

Zahájí ji výstřelem z děla sládek pivovaru Dušan Krankus a jako každoročně ji doprovází bohatý program. Na první scéně na nádvoří pivovaru se vystřídá během odpoledne několik kapel. Od 15.30 do 16.30 hodin vystoupí Metal Mode, od 17 do 18 hodin Mirai a od 19 do 20 hodin WAW.



Večerní program bude tvořit od 20.45 do 22 hodin Tlustá Berta a od 22.30 do 24 hodin Parkán. Na parkovišti před pivovarem bude hrát od 13.30 a od 18 hodin skupina Asterix a od 17 hodin Šafrán.



Třetí scéna na nábřeží pod pivovarem bude od 13 hodin patřit orchestru Nektarka. Pro děti bude i letos na Podskalí připraven od 13 do 18 hodin skákací hrad, obří skluzavka a podobně.



K pouti patří neoddělitelně i neckyáda. Bude mít start v kempu Otavský ráj v Katovicích v 11 hodin. Na strakonické Podskalí by měla kuriózní plavidla doplout asi ve 14 hodin. Vyhlášení výsledků bude následovat v 15 hodin. ¨