Pivovar zaplatil sankci milion korun

Ale tím změny v této společnosti, které se udály v roce 2015, v pivovaru neskončily. Na konci dubna skončila po šesti letech na pozici sládkové Dagmar Vlková. Hned v květnu usedl do prázdného křesla ředitele společnosti Marek Pohanka. Ten pracoval do té doby sedm let jako ředitel obchodu a marketingu. Červen byl také měsícem, kdy začal ve Strakonicích vařit pivo nový sládek. Tím byl – a do dnešní chvíle je – Dušan Krankus, kdysi také sládek pivovaru Bernard.