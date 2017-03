Peníze za pokuty jdou do rozpočtu

Strakonicko - Peníze z vybraných blokových pokut městskou policií se vracejí zpět do rozpočtu každého jednotlivého města.

Podle slov tajemnice města Blatná Jany Kroupové se za loňský rok vybralo téměř 54,5 tisíce korun. „Pokud by byl konkrétní účel, navrhla bych víc zeleně ve městě. Ale rozhodnout musí zastupitelstvo,“ říká Jana Kroupová.

Ve Vodňanech vloni vybrali strážníci na blokových pokutách 138,6 tisíce korun. „Za tuto částku bychom mohli pořídit třeba osvětlení přechodů pro chodce na křižovatce Žižkova náměstí, které bylo minulý měsíc dokončeno,“ uvádí starosta města Václav Heřman.

A jak je to s pokutami od strakonických strážníků?





Za loňský rok přibyla za vybrané pokuty strakonickými městskými strážníky do rozpočtu města částka 410 tisíc korun. „Už kdysi jsme žádali radu o tyto finance do rozpočtu městské policie, neuspěli jsme," říká velitel městských strážníků Milan Michálek. Částka, kterou zaplatí občané každý rok za drobné přestupky (nepočítá se do toho řešení ve správním řízení), je brána jako příjem rozpočtu města.

Nejvíce blokových pokut je podle Milana Michálka vystaveno za dopravní přestupky (nesprávné parkování, neuhrazené parkovné).Hned za nimi jsou přestupky proti městské vyhlášce, například za konzumaci alkoholu na veřejnosti, volné pobíhání psů, podomní prodej nebo znečistění.

Na Základní škole Dukelská se v současné době otevírá v rámci areálu nové hřiště především pro děti ze školní družiny. „Pro představu – případně polovinu tohoto hřiště by pokuty od občanů mohly uhradit," zmiňuje místostarosta Milan Jungvirt.

Výběr pokut má posledních deset let sestupnou tendenci.

