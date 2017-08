Parkování pro školní odvoz u ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad je zajištěno

Nažidla – Měl to být dárek k sedmdesátým narozeninám. Hraný dokument o Žalmanově životě se sice opozdil, přispěje tedy k jiným oslavám. Padesát let působení Pavla Žalmana Lohonky na hudební scéně je také pěkný důvod ke slavení. V příštím roce se máme na co těšit.