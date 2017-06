Panelové domy se mohou při požáru stát pastí

Jižní Čechy - V Londýně zachvátil požár výškový dům, kde podle dostupných informací žijí více než dvě stovky lidí. A mnozí z nich pravděpodobně zůstali uvězněni uvnitř hořícího pekla.

Požár v sedmém patře panelového domu. Ilustrační foto.Foto: Miroslav Bachorík

Také na jihu Čech se v minulosti museli hasiči vypořádávat s požáry v panelových domech, byť počty pater se mohou s londýnským mrakodrapem sotva srovnávat.



Před několika dny uplynulo devatenáct let od srážky dvou vojenských stíhaček na českobudějovickým sídlištěm Vltava. Jedna stíhačka dopadla na silnici u zastávky autobusu, odrazila se a trosky dolétly na panelový dům. Kus motoru vletěl do prvního patra a přes chodbu a protější byt vyletěl ven. Palivové nádrže stíhačky se rozbily, letecký benzín se rozstříkl na fasádu až do čtvrtého patra. Při následném požáru na sídlišti Vltava tehdy zasahovalo 138 hasičů z 19 sborů. Požár byl dost rychlý, hořelo palivo na fasádě a tam, kde se rozbila okna, hořelo i v bytech.

V Jindřichově Hradci v létě 2014 uhořel při požáru v panelovém domě na sídlišti Vajgar muž. Hořelo ve dvoupokojovém bytě v pátém patře osmipatrového panelového domu, muž se podle svědků ještě chvíli pokoušel boucháním na dveře osvobodit.

Nejvyšší budovy na Jindřichohradecku se podle vedoucího krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci Jiřího Hrušky nacházejí právě na zmíněném sídlišti Vajgar. "V současné době mají hasiči k dispozici výškovou techniku, která dosáhne do nejvyšších pater panelových domů na sídlišti," zmínil Jiří Hruška.

V roce 2010 zemřel muž při požáru bytu v osmipatrovém paneláku ve Veselí nad Lužnicí. Příčinou kouře, který vyburcoval obyvatele, byly spálené potraviny na sporáku. Jeden zraněný, dva vyhořelé byty, jeden kompletně zakouřený, v dalších bytech voda, to byla bilance požáru dvou bytů v panelovém domě v Táboře ve stejném roce.

Zapomenutá pánev s omastkem na zapnutém sporáku byla v roce 2011 příčinou požáru bytu v panelovém domě v Písku. Nikdo se tehdy naštěstí nezranil.

Ani Strakonicím se nevyhnul požár na sídlišti. V roce 2012 v ulici Arch. Dubského hořely dva byty.





Ve Velešíně v roce 2011 vypukl požár v jádře jednoho bytu ve třetím patře paneláku a rychle se šířil. V bytě v té chvíli naštěstí nikdo nebyl. Někteří ze sousedů se snažili požár uhasit vlastními silami, ale brzy poznali, že je jejich snaha marná a zásah přenechali hasičům.