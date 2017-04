Osek skolil Protivín, rozhodl dvěma góly na začátku utkání

Osek – Cenný skalp! Fotbalisté Oseku navázali na předchozí premiérové jarní vítězství venku nad Pískem B 2:1 a v sobotu 1. dubna v 19. kole krajského přeboru porazili doma čtvrtý Protivín 3:1 (2:0).

Domácím pomohl brzký gól už ve 4. minutě, když centrovaný míč do vápna umístil hlavou do vlastní sítě protivínský Milan Brož. V 15. minutě se Osečtí radovali podruhé, rychlý Hosnedl byl ve vápně u balonu dříve než hostující brankář Hanus, obhodil si ho a zakončoval do prázdné branky. Domácí hráli vzadu zodpovědně a bez chyb, takže lehká převaha soupeře byla jen optická a bez vážnějšího ohrožení.

Ve 37. minutě střelu oseckého útočníka Říského zlikvidoval gólman, o chvíli později na druhé straně zachránil svůj tým brankář Chaluš, když nejprve vytáhl nebezpečný přímý kop z kopačky Moravce a o tři minuty později se vyznamenal při dalším přímém kopu, tentokrát vychytal Jaromíra Vorla.

Druhou půli začali Osečtí přesně tak, jak nechtěli. Hned ve 48. minutě inkasovali poté, co se ve vápně dostal ke střele Radek Vojta a od tyče snížil. Hosty to nakoplo a tlačili se dopředu, v 62. minutě Jaromír Vorel ale střílel vedle. Domácí vycházeli ze zabezpečené obrany, nikam se moc nehnali.

Důležitý moment přišel v 70. minutě – za faul před šestnáctkou viděl protivínský Hála druhou žlutou kartu a následně tedy červenou. K přímému kopu se postavil Maroušek a parádní střelou do šibenice přidal oseckou pojistku na 3:1. Hosté neměli co ztratit a snažili se ještě se zápasem něco udělat, jejich snaha už však byla marná. V 85. minutě ještě nebezpečnou hlavičku domácího Cardy vyrazil brankář Hanus.

Komentáře trenérů:

Jaroslav Voříšek, Osek:„Povedl se nám začátek, pomohl nám vlastní gól soupeře a chyba hostů při druhé brance. Dostali jsme je ale zpátky do hry brzy inkasovaným gólem po přestávce a začali jsme se malinko bát o výsledek. Ale nakonec krásný přímák Marouška rozhodl, že získáme tři body. Soupeř byl nebezpečný po celý zápas, jeho útočná síla je výborná. Museli jsme být pozorní celých devadesát minut, Protivín je vynikající mužstvo se zkušenými fotbalisty ve svých řadách." Juraj Kobetič, Protivín:„Začátek jsme nechytili a pokud po patnácti minutách prohráváte 0:2, nehraje se dobře. Zvlášť, když domácí bojovali – utkání nás bolelo, ale to jsme věděli. Kluky však musím pochválit, že zápas nezabalili a i o deseti byli tvůrčí. Rozhodl už začátek utkání, ale nemuselo to tak být."

Fakta

Krajský přebor – 19. kolo: Osek – Protivín 3:1 (2:0). Branky: 4. vlastní (M. Brož), 15. Hosnedl, 71. Maroušek – 48. R. Vojta. Rozhodčí: Eibl – Tůma, Reitinger. ŽK: 1:5 (Kuneš – Hála 2, Z. Vorel, Moravec, J. Vorel). ČK: 0:1 (70. Hála). Diváků: 100.

Osek: Chaluš – Krejčí, Carda, J. Brož (52. Čapek), Kuneš, Maroušek (79. Voříšek), Hřebíček (88. Diviš), Hosnedl (90. Lízal), Říský, Brabec, Kroupa.

Protivín: Hanus – Zach, M. Brož, Hála, Rothbauer, J. Vojta (81. Chalupa), R. Vojta, Z. Vorel, Růžička (75. Vojík), Moravec, J. Vorel.