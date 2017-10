Oprava omezí i chod zastávky autobusu

Strakonice – Dvě uzavírky ve městě, které začínají v pondělí 9. října částečně omezí dopravu a pohyb chodců po městě.

Strakonice - Od 9. října začíná oprava spojovací komunikace k jatkám a chodníku na Volyňské uliciFoto: Deník/Alena Šrámková

Uzavřena bude kvůli rekonstrukci kanalizace komunikace, která propojuje sídliště 1. máje a lokalitu „U jatek“ za mostem přes řeku Otavu. Uzavřeno bude na dobu 14 dnů do 22. října. Pro dopravu bude vždy na místní komunikaci Sídliště 1. máje zachován jeden jízdní pruh pro obousměrný provoz.

Pro chodce je až do 27. září úplně uzavřen chodník v ulici Volyňská a to v prostoru od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s Tovární ulicí. Po dobu stavebních prací dojde ve dnech 14. a 15. října také k omezení užívání zastávky Strakonice, Volyňská ve směru do centra města. Tato zastávka bude v uvedené dny zrušena, a to bez náhrady. Jde o MHD ve směru na Starý Dražejov a linkové autobusy na Volyni a České Budějovice.

Pravidelná linková osobní doprava:

380230 Strakonice – Volyně – Předslavice, Marčovice

Linky MHD Strakonice

385002: Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

385005: Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.



Dočasně zrušená zastávka:

- spoj č. 14 linky 380230 Strakonice – Volyně – Předslavice, Marčovice

- spoj č. 10 linky 380780 Blatná – Strakonice – Vodňany – České Budějovice

Termín dočasného zrušení zastávky: 14.10.2017 – 15.10.2017

Dočasné zrušení zastávek se týká také linek MHD.