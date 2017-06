Odvolání tajemníka: Vyjádření ředitele krajského úřadu

Strakonice, České Budějovice - Na základě nových zjištění, která prezentovalo vedení města Strakonice v pondělí 19. června na mimořádné tiskové konferenci, požádala redakce Strakonického deníku o vyjádření Milana Kučeru, ředitele Krajského úřad Jihočeského kraje.

Právě Milan Kučera se v minulosti stavěl odmítavě k požadavku vedení města Strakonice na odvolání tajemníka Vladimíra Stronera z funkce. Jak Milan Kučera uvádí níže, doposud uváděné pracovní důvody neshledával jako opodstatněné. Aktuálně je ale situace zcela odlišná. To připouští ve svém vyjádření ředitel krajského úřadu.

"O pozitivním lustračním osvědčení pana tajemníka Stronera prozatím vím pouze z médií. Pokud bylo skutečně vydáno, jedná se o podstatnou změnu dosavadní situace. V takovém případě by pan tajemník Stroner nesplňoval podmínku pro výkon dané funkce a nemohl by ji nadále zastávat. Předpokládám, že za těchto okolností by pan starosta Hrdlička požádal z uvedeného důvodu o vyslovení souhlasu s jeho odvoláním, přičemž o této žádosti by bylo pravděpodobně rozhodnuto kladně. Správní řízení by probíhalo podle správního řádu v běžné 30 denní lhůtě. Připomínám, že v této době již na Ministerstvu vnitra probíhá odvolací řízení k neudělení souhlasu s odvoláním jmenovaného, ovšem z pracovních důvodů. Zde jsem se neztotožnil s názorem pana starosty Hrdličky a jím uváděné důvody jsem nepovažoval a nadále nepovažuji za relevantní. U lustračních osvědčení se jedná o splnění nepřekročitelné podmínky stanovené zvláštním zákonem, kterou je nutné v případě pozice vedoucího úřadu splňovat. Kroky eventuální právní obrany pana tajemníka Stronera proti pozitivnímu lustračnímu rozhodnutí nemohu předjímat, jsou plně na jeho uvážení. Z jejich výsledku by se v budoucnu mohly generovat další případné postupy, které zatím nelze nijak konkretizovat. V každém případě se jedná o komplikovanou záležitost, ve které byl po 24 letech změněn v neprospěch žadatele výrok lustračního osvědčení," vyjádřil se pro Strakonický deník Milan Kučera.