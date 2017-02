Odcházím, potvrdil ředitel pivovaru Marek Pohanka

Strakonice - Už je to jisté. Ředitel strakonického pivovaru Dudák Marek Pohanka odchází ke konkurenci.

Marek Pohanka.Foto: Osobní archiv

Od 1. dubna bude pracovat ve společnosti Pivovary Staropramen, s.r.o. Strakonickému deníku to potvrdil ve čtvrtek 16. února večer po mimořádném jednání představenstva strakonického pivovaru. "Rozmýšlel jsem se několik dnů, ale nakonec jsem se rozhodl ve Strakonicích skončit," potvrdil zprávu z minulého týdne. Mezi hlavní důvody už před několika dny zařadil kontakt s rodinou a místo ve vedení společnosti Pivovary Staropramen.



Čtěte také: Jaký trumf uvádí ředitel pivovaru? Rodinu



Marek Pohanka přišel do Strakonic před osmi lety jako šéf obchodu. Od května 2015 je ředitelem strakonického pivovaru. Stál za příchodem sládka Dušana Krankuse tentýž rok v červnu, se kterým už pracoval. Kdo povede pivovar po odchodu Marka Pohanky zatím není jasné. Pravděpodobně to bude představenstvo, samotným řízením nejspíš bude do jmenování nového ředitele pověřen jeho člen a sládek Dušan Krankus.